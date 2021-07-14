Barcelona 'Messi ile devam' dedi

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 15:18

İspanya La Liga ekibi Barcelona ile olan sözleşmesi 1 Temmuz'da sona eren Lionel Messi'nin yeni sezona hangi takımda devam edeceği merak konusu olmuştu.

Diario Sport'un haberine göre İspanya devi Barcelona, yıldız futbolcu Lionel Messi ile 5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Yıldız futbolcu, yeni sözleşmesinde maaşında %50'lik bir kesinti yapılmasına onay verdi.

Lionel Messi'nin yeni sözleşmesinde 350 milyon Avroluk serbest kalma maddesi de yer alacak.



