Barcelona 'Messi ile devam' dedi
İspanya devi Barcelona, Lionel Messi'yi renklerine bağladı.
İspanya La Liga ekibi Barcelona ile olan sözleşmesi 1 Temmuz'da sona eren Lionel Messi'nin yeni sezona hangi takımda devam edeceği merak konusu olmuştu.
Diario Sport'un haberine göre İspanya devi Barcelona, yıldız futbolcu Lionel Messi ile 5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.
Yıldız futbolcu, yeni sözleşmesinde maaşında %50'lik bir kesinti yapılmasına onay verdi.
Lionel Messi'nin yeni sözleşmesinde 350 milyon Avroluk serbest kalma maddesi de yer alacak.
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