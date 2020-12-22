Barcelona, Özkan Sümer için başsağlığı mesajı yayımladı
İspanya devi Barcelona 80 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Özkan Sümer için başsağlığı mesajı yayımladı.
İspanya devi Barcelona 80 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Özkan Sümer için başsağlığı mesajı yayımladı.
İspanya devi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye’deki ilk maçımızda, 19 Eylül 1990’da, Avni Aker’de, Barcelona’nın başında Johan Cruyff ve Trabzonspor’un başında Özkan Sümer vardı. Huzur içinde uyusunlar" ifadelerine yer verdi.
Barcelona, mesajın altına ise tarihte Barcelona’yı mağlup eden ilk Türk takımı Trabzonspor olmuştu. Maçın oynandığı görüntüleri de paylaştı.
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