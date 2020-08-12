Barcelona'da Covid-19 vakası!
İspanyol devi yaptığı açıklamada 1 oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Barcelona kulübü yaptığı çıklamada 9 kişiden oluşan hazırlık kampında bir oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Adı açıklanmayan futbolcunun, Şampiyonlar Ligi kadrosundaki hiçbir oyuncuyla temasa geçmediği bildirildi.
Barcelona'da gelecek sezon için hazırlık kampında bulunan futbolcuların Pedri, Francisco Trincao, Matheus Fernandes, Todibo, Wague, Alena, Rafinha, Miranda ve Oriol Busquets olduğu açıklandı.
Ayrıntılar geliyor...
Video Haberler
- Skandal görüntüler!... TRT'yi dış güçler mi yönetiyor?
- Kadın kılığına girip kuyumcuyu soydular!
- Motosikletli kapkaççı kamerada
- Türkiye’de nadir görülen canlı Şanlıurfa’da görüntülendi
- O davulcuyu arıyor: Çok isterim bu yeteneği tanımayı
- Türkiye’de nadir görülen canlı Şanlıurfa’da görüntülendi
- Van Gölü'nde kaydedildi: Sırtında zikzaklar var!
- 3 aydır kayıp olan köpeğiyle kavuşma anı kamerada
- Ağaca asılı bulunan Dilan'ın annesi: Babası öldürdü
- Babasına ait marketleri silah zoruyla soydu, tutuklandı