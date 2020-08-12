Barcelona'da Covid-19 vakası!

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 12:05

Barcelona kulübü yaptığı çıklamada 9 kişiden oluşan hazırlık kampında bir oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Adı açıklanmayan futbolcunun, Şampiyonlar Ligi kadrosundaki hiçbir oyuncuyla temasa geçmediği bildirildi.



Barcelona'da gelecek sezon için hazırlık kampında bulunan futbolcuların Pedri, Francisco Trincao, Matheus Fernandes, Todibo, Wague, Alena, Rafinha, Miranda ve Oriol Busquets olduğu açıklandı.



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