Barcelona’dan Sertaç Şanlı paylaşımı

Anadolu Efes’ten ayrılarak Barcelona’ya transfer olan Sertaç Şanlı için Katalan ekibi, “Barcelona'da bir Edirneli!” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2021 Cuma, 12:43
Barcelona’dan Sertaç Şanlı paylaşımı
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Anadolu Efes’le geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi’nde ve EuroLeague’de şampiyonluğa ulaşan Sertaç Şanlı, yeni sezonda Barcelona forması giyecek.

Kariyerine Anadolu Efes’te başlayan Sertaç Şanlı daha önce Karşıyaka, Galatasaray ve Beşiktaş formaları giymişti. Tecrübeli oyuncu kariyerinde ilk kez yurt dışında oynayacak. 

Sertaç Şanlı geçtiğimiz sezon EuroLeague’de 7.8 sayı ortalaması yakalamıştı. 

“BARCELONA’DA BİR EDİRNELİ!”

Önceki gün Barcelona’da yapılan açıklamada Sertaç Şanlı ile anlaşmaya varıldığı belirtilmişti. Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bir diğer paylaşımda ise şu ifadeler yer aldı, “Barcelona'da bir Edirneli! Sertaaaaaaç Şaaaaaaanlı!”

Barcelona’nın paylaşımı: 


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