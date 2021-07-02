Anadolu Efes, Rodrigue Beaubois'nın sözleşmesini uzattı

Turkish Airlines EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, Rodrigue Beaubois’nın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı. Fransız oyuncunun eski sözleşmesi, 2021-22 sezonunun sonunda bitecekti.

Yeni sözleşmeyle birlikte Beaubois, 2022-23 sezonunun sonuna kadar lacivert-beyazlı formayı terletecek.





2018-2019 sezonundan bu yana formamızı terleten şampiyon oyuncumuz Rodrigue Beaubois ile olan sözleşmemizi 1 yıl daha uzattık!



Böylece, nam-ı diğer Babuş ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar birlikteyiz! #BenimYerimBurası pic.twitter.com/eAccBf1Lbv