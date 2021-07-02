Anadolu Efes, Rodrigue Beaubois'nın sözleşmesini uzattı

Anadolu Efes, Rodrigue Beaubois'nın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2021 Cuma, 12:07
Anadolu Efes, Rodrigue Beaubois'nın sözleşmesini uzattı
Abone Ol google-news

Turkish Airlines EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, Rodrigue Beaubois’nın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı. Fransız oyuncunun eski sözleşmesi, 2021-22 sezonunun sonunda bitecekti.

Yeni sözleşmeyle birlikte Beaubois, 2022-23 sezonunun sonuna kadar lacivert-beyazlı formayı terletecek.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler