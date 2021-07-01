Anadolu Efes, Vasilije Micic’in sözleşmesini uzattı
Anadolu Efes, bu sezon EuroLeague'nin en iyi basketbolcusu seçilen Micic’in sözleşmesini uzattığını açıkladı.
Anadolu Efes’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "MVP ile 3 yıl daha! 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı terleten şampiyon oyuncumuz Vasilije Micic ile 3 yıllık sözleşme yeniledik" denildi.
Bu sezon lacivert-beyazlıların THY Euroleague ve Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon olmasında büyük rol oynayan 27 yaşındaki basketbolcu, Eurolegue’de normal sezon ve Final-Four’da MVP (En değerli oyuncusu) olmuştu.
Sırp oyuncu Euroleague’de Final-Four’da 25.0 sayı, 5.5 asist ve 3.0 ribaund ortalamalarıyla oynadı.
?? #MVP ile 3 Yıl Daha! ??— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) July 1, 2021
2018-2019 sezonundan bu yana formamızı terleten şampiyon oyuncumuz Vasilije Micic ile 3 yıllık sözleşme yeniledik! ????#BenimYerimBurası pic.twitter.com/qcEofOh1Rt
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