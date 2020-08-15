Barcelona'da tarihi değişim!
Barcelona Başkanı Josep Bartomeu köklü değişiklik sinyali verdi.
Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Şampiyonlar Ligi’nde yaşanan 8-2'lik Bayern Münih hezimetinin ardından açıklamada bulundu. Çok acı bir yenilgi aldıklarını söyleyen Bartomeu açıklamasında, “Çok zor bir akşam ve yenilgi! Taraftarımız için üzülüyorum. Hiçbirimiz temsil ettiğimiz bu kulüp gibi değildik. Çok acı verici bir yenilgi. Kendi seviyemizde oynamadık. Şimdi kararların verilme zamanı geldi” sözlerini kullandı.
‘ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KARARLARIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ’
Bartomeu düşündükleri kararları hızlıca alacaklarını söyleyerek, “Pique’nin bugün bir felaket yaşadığımıza ilişkin sözleri doğru, katılıyorum! Şu andan itibaren bir karar vermeliyiz. Bazılarını zaten maçtan önce hafızamıza almıştık. Önümüzdeki günlerde uygulayacağız” diye konuştu.
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