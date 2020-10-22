Barcelona'dan, gazeteye ırkçılık davası
Barcelona, oyuncusu Ansu Fati’ye yönelik ABC gazetesi tarafından yapılan ırkçı paylaşıma ilişkin dava açtı.
Barcelona, oyuncusu Ansu Fati’ye yönelik ABC gazetesi tarafından yapılan ırkçı paylaşıma ilişkin dava açtı.
İspanya’da yayın yapan ABC gazetesi, Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı Ferençvaroş maçı sonrasında karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazete yazarı Salvador Sostres’in ırkçı söylemler içeren yazısını yayınladı. Sostres yazısında Fati ile ilgili; ‘’ Ansu inanılmaz hızlı. Polis görünce kaçan sokak satıcıları gibi hızlı koşuyor. ‘’ ifadelerini kullandı. Sostres gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada oyuncuyu övmek için bu kelimeleri kullandığını belirterek; ‘’ Yazmış olduğum yazıda kullandığım ifadelerin yanlış anlaşılmasından dolayı son derece üzgünüm. Yazıda geçen ifadelerden dolayı kırılmış olan herkesten özür dilerim. ‘’ dedi. Marca’da yer alan haberde, Barcelona, yayınlanan yazının ardından Sostres ve ABC’ye dava açmaya karar verdiği belirtildi.
Olayın ardından gazeteye ve Salvador Sostres’e sosyal medya üzerinden tepki gösteren Barcelonalı Antoine Griezzman; ‘’ Ansu, her insan gibi saygıyı hak eden olağanüstü bir çocuk. Irkçılığa ve kabalığa hayır! ‘’ ifadelerini kullandı.
Ansu Fati, Barcelona’nın Ferançvaroş’u 5-1 mağlup ettiği maçta attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihinde 2 gole ulaşan en genç futbolcu olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın maaşına zam geldi
- 'Bakan Zehra Zümrüt Selçuk derhal istifa etmelidir'
- Son anket: AKP'nin oyunda büyük düşüş
- Bilal Erdoğan: Devam etseydim size ekmek kalmazdı
- Akşener'in ziyaretinde çok konuşulacak sözler
- 81 il başkanından Özdağ’a suç duyurusu
- Erdoğan kaybetti, Bekir Coşkun kazandı
- İşte en büyük riski taşıyan 7 il
- Muavinden çocuğa cinsel saldırı
- Ümit Özdağ, MHP liderliğine oynuyor...
Video Haberler
- İzmir'de korkutan görüntü!
- Bu tuzağa düşmeyin! Başıma ilk defa böyle bir olay geldi
- Antalya'da takdir toplayan görüntüler
- Azerbaycanlı spiker haberi gözyaşlarıyla duyurdu
- Muhabir canlı yayında soyuldu
- Yüz yüze eğitime ilişkin önemli açıklama!
- Korkunç an kamerada! Timsah saldırısında öldü
- İzmir'de büyük utanç! Kadına şiddeti izlediler
- İsmail Saymaz canlı yayında anket açıkladı
- Canlı yayında Adil Gür ve Kemal Öztürk birbirine girdi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın maaşına zam geldi
- 'Bakan Zehra Zümrüt Selçuk derhal istifa etmelidir'
- Son anket: AKP'nin oyunda büyük düşüş
- Bilal Erdoğan: Devam etseydim size ekmek kalmazdı
- Akşener'in ziyaretinde çok konuşulacak sözler
- 81 il başkanından Özdağ’a suç duyurusu
- Erdoğan kaybetti, Bekir Coşkun kazandı
- İşte en büyük riski taşıyan 7 il
- Muavinden çocuğa cinsel saldırı
- Ümit Özdağ, MHP liderliğine oynuyor...