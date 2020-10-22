Barcelona'dan, gazeteye ırkçılık davası

22 Ekim 2020 Perşembe, 12:41

Barcelona, oyuncusu Ansu Fati’ye yönelik ABC gazetesi tarafından yapılan ırkçı paylaşıma ilişkin dava açtı.

İspanya’da yayın yapan ABC gazetesi, Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı Ferençvaroş maçı sonrasında karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazete yazarı Salvador Sostres’in ırkçı söylemler içeren yazısını yayınladı. Sostres yazısında Fati ile ilgili; ‘’ Ansu inanılmaz hızlı. Polis görünce kaçan sokak satıcıları gibi hızlı koşuyor. ‘’ ifadelerini kullandı. Sostres gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada oyuncuyu övmek için bu kelimeleri kullandığını belirterek; ‘’ Yazmış olduğum yazıda kullandığım ifadelerin yanlış anlaşılmasından dolayı son derece üzgünüm. Yazıda geçen ifadelerden dolayı kırılmış olan herkesten özür dilerim. ‘’ dedi. Marca’da yer alan haberde, Barcelona, yayınlanan yazının ardından Sostres ve ABC’ye dava açmaya karar verdiği belirtildi.

Olayın ardından gazeteye ve Salvador Sostres’e sosyal medya üzerinden tepki gösteren Barcelonalı Antoine Griezzman; ‘’ Ansu, her insan gibi saygıyı hak eden olağanüstü bir çocuk. Irkçılığa ve kabalığa hayır! ‘’ ifadelerini kullandı.

Ansu Fati, Barcelona’nın Ferançvaroş’u 5-1 mağlup ettiği maçta attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihinde 2 gole ulaşan en genç futbolcu olmuştu.