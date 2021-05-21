Barcelona’dan Lionel Messi’ye 2 yıllık sözleşme

21 Mayıs 2021 Cuma, 17:45

ESPN’de yer alan haberde, Barcelona Başkanı Joan Laporta’nın Arjantinli oyuncuya bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlandığı ifade edildi.

Geçtiğimiz yıl takımdan ayrılma istediğini yönetime ileten Messi'nin talebi karşılığını bulmamış ve yıldız oyuncu takımda kalmıştı. Bu yaz serbest oyuncu olacak Messi ile Manchester City ve Paris Saint Germain’in uzun bir süredir ilgilendiği ifade edilirken Barcelona’nın yeni kontratta Amerika Futbol Ligi MLS’te oynama şansı da sunacağı belirtildi.

Geçtiğimiz aylarda İngiliz basınında çıkan haberlerde Manchester City’nin Lionel Messi’ye beş yıllık bir sözleşme teklif edeceği ve kontratın son iki yılının City'nde sahibi olan City Football Group'un Amerika’daki takımı New York City'de geçerli olacağı ifade edilmişti.

SON MAÇTA OYNAMAYACAK

Haberde ayrıca, Lionel Messi’nin Barcelona’nın La Liga’da şampiyonluk şansının kalmamasının ardından hafta sonu ligde oynanacak son maçta forma giymeyeceği belirtildi.

Eibar maçında oynamadan tatile çıkacak Messi’nin Copa America öncesinde dinlenmek istediği kaydedildi. Geçtiğimiz hafta sahasında Celta Vigo’ya kaybederek La Liga’da şampiyonluk şansını yitiren Katalan ekibi, 2007-08 sezonundan sonra ligde ilk kez ilk iki sıranın dışında kalacak.

Barcelona adına bu sezon 47 maçta forma giyen Messi, 38 gol kaydetti.