Barf beslenme nedir?

16 Nisan 2021 Cuma, 13:10

Adını sıkça duyar olduk; barf, yani çiğ besleme. Netten satış yapan yerli firmalara rastlıyordum, çevremde barfa geçenler de artıyordu fakat Suadiye’de, tamamen bunun üzerine kurulu Rawraw Pet Food adlı bir dükkanı görünce, bir yazıyı tümden bu konuya ayırmaya karar verdim.

Tabii çiğ besleme derken, bu, köpeğin veya kedinin önüne pişmemiş et ve sebze koymak değil. Besin değerlerini, içerik oranlarını ayarlamak ve bu çiğ besinlerin parazit ve bakterilerden temizlenmesi profesyonel bir süreç gerektiriyor.

Alpay Korkmaz bir yıldır bu işi yürütüyor. Mama içeriğinde kullandıkları besinler dikkatle seçiliyor, -50 derecede donduruluyor. “İlgi duyan çok ama bilgi eksikliği var” diyor Korkmaz, “Çiğ beslersem köpeğim vahşileşmez mi" sorusunu çok defa duymuş. Tabii bu bir şehir efsanesi.

YEMEĞİ PİŞİREN TEK TÜR

Barfa başlayanlar ise bunu, hayvanların doğasında var olan beslenme çeşidi olduğu için tercih ediyor, yemeğini pişiren tek tür insan. Tabii bağışıklık güçlendirmek asıl sebep.

Kediler için Türkiye’de barf besin üretimi yapan iki firma varmış, yalnız bu dükkânda yok. Siz neden yapmıyorsunuz diye sorunca, kedilerin şahsına münhasır karakterine geliyor mesele “Birinin bayılarak yediğine diğeri ağzını sürmüyor, hepsini memnun edecek bir formül için çalışıyoruz” diyor.

Barfa geçiş sürecinde, kuru mama değişiminde olduğu gibi eski mama ile karma yapmak gerekiyor. Barf sonrasında köpeklerde ilk olarak ağız kokusu yok oluyormuş. Ardından dışkı küçülüyor ve tüylerin parlaklığı artıyor. Yani hepsi daha sağlıklı olduklarına dair bir gelişme.

HASTALIK RİSKİ AZALIYOR

Helsinki Üniversitesi’nde, anneleri de barf beslenen yavrular üzerinde yapılan bir araştırmaya göre de kanser riski üç yüz kat azalıyormuş. Ancak biraz pahalı. (Tabii ithal mamaların fiyat artışı durumu değiştirmek üzere) Alpay Korkmaz’a göre çiğ, taze yiyecekler en iyi önleyici tedavi, yani veteriner masraflarından tasarruf ediliyor. Avrupa’da çok yaygın.

Korkmaz, Türkiye’deki firmaların da çok kaliteli olduğunu söylüyor. Rawraw Pet Food’da ise atıştırmalıklar ve birkaç çeşit mama var, fiyatları protein oranı arttıkça yükseliyor.

Kendime dönersem... Bizimkiler barf beslenmiyor. Ancak onlar gibi erkek ve kısır kedilerde beslenme çok önemli, özel mamalar yerine barf daha mantıklı geliyor. Köpeğim Luna’nın sürekli kilo alma durumu için de. Ancak barfta toplu alım daha uygun ve bunun için koca bir buzluğunuz olması gerek. Tabii sadece kedileri veya sadece köpekleri olan insanlar için bu o kadar sorun teşkil etmeyebilir.

İyi pazarlar.