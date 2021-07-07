Barış Akarsu'nun kazadan 6 saat önceki videosu yeniden ortaya çıktı
17 yıl önce geçirdiği kaza sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilen görüntüleri yeniden gündeme geldi.
Şarkıları, tarzı ve oyunculuğuyla bir döneme damga vuran Barış Akarsu, Muğla Bodrum'da, 29 Haziran 2007'de 28'inci doğum gününü kutladıktan sonra geçirdiği kazada yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede 4 Temmuz 2007'de yaşamını yitirmişti.
Barış Akarsu'nun eski görüntüleri sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.
KAZADAN 6 SAAT ÖNCE ÇEKİLDİ
Ani ölümüyle başta ailesi ve hayranlarını yasa boğan Barış Akarsu'nun ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilen görüntüleri yeniden gündeme geldi. Akarsu, görüntülerde yanına gelen sevenleriyle sohbet ederek 2 hafta daha orada olacağını belirterek arkadaşlarıyla görüşeceğini söylüyor.
5 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
Barış Akarsu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 29 Haziran 2007 tarihinde 28'inci doğum gününü kutladıktan sonra kaza geçirdi. Kaza geçirmesinin ardından 5 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Akarsu, yaşam mücadelesini kaybederek 4 Temmuz 2007 tarihinde yaşamını yitirdi.
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