Barış Akarsu'nun kazadan 6 saat önceki videosu yeniden ortaya çıktı

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 11:16

Şarkıları, tarzı ve oyunculuğuyla bir döneme damga vuran Barış Akarsu, Muğla Bodrum'da, 29 Haziran 2007'de 28'inci doğum gününü kutladıktan sonra geçirdiği kazada yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede 4 Temmuz 2007'de yaşamını yitirmişti.

Barış Akarsu'nun eski görüntüleri sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

KAZADAN 6 SAAT ÖNCE ÇEKİLDİ

Ani ölümüyle başta ailesi ve hayranlarını yasa boğan Barış Akarsu'nun ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilen görüntüleri yeniden gündeme geldi. Akarsu, görüntülerde yanına gelen sevenleriyle sohbet ederek 2 hafta daha orada olacağını belirterek arkadaşlarıyla görüşeceğini söylüyor.

5 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Barış Akarsu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 29 Haziran 2007 tarihinde 28'inci doğum gününü kutladıktan sonra kaza geçirdi. Kaza geçirmesinin ardından 5 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Akarsu, yaşam mücadelesini kaybederek 4 Temmuz 2007 tarihinde yaşamını yitirdi.