Barış Atay: Babam hastaneye gitti, aşı bulamadı

31 Mart 2021 Çarşamba, 13:41

Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada 2,8 milyon doz BionTech aşısının Türkiye'ye getirilerek depolarda muhafaza altına alındığını açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, BionTech aşılarının, özel koşullara sahip Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı depolarına yerleştirildiği ifade edildi. Bakanlık, aşıların Nisan ayında 4,5 milyon doza ulaşacağını duyurdu.

BARIŞ ATAY: BİL BAKALIM NE YOK?

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan bu açıklamanın ardından Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay, Twitter'da bir paylaşımda bulundu. Atay, anne ve babasının hastanede aşı kalmamasından dolayı aşı olamadıklarını duyurdu.

Atay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Babam ve annemin aşı sırası geldi, randevularını aldılar. Babam bugün aşı vurulmaya gitti. Bil bakalım ne yok? @drfahrettinkoca Evet, doğru bildin. AŞI YOK!" ifadelerini kullandı.

Babam ve annemin aşı sırası geldi, randevularını aldılar. Babam bugün aşı vurulmaya gitti. Bil bakalım ne yok? @drfahrettinkoca

Evet, doğru bildin. AŞI YOK! — Barış Atay (@barisatay) March 31, 2021

Atay'ın bu paylaşımına Sağlık Bakanlığı'nın Resmi Twitter hesabından yanıt geldi. Bakanlığa ait hesaptan gönderilen yanıtta, "Barış Bey, Konu ile ilgili detayları ve iletişim bilgilerinizi direkt mesaj üzerinden iletebilir misiniz?" denildi.