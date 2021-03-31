Barış Atay: Babam hastaneye gitti, aşı bulamadı
Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada 2,8 milyon doz BionTech aşısının Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından bir tweet atan Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay, aşı sırası gelip hastaneye aşı olmaya giden babasının aşı bulunmadığı için aşı olamadığını yazdı.
Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada 2,8 milyon doz BionTech aşısının Türkiye'ye getirilerek depolarda muhafaza altına alındığını açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, BionTech aşılarının, özel koşullara sahip Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı depolarına yerleştirildiği ifade edildi. Bakanlık, aşıların Nisan ayında 4,5 milyon doza ulaşacağını duyurdu.
BARIŞ ATAY: BİL BAKALIM NE YOK?
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan bu açıklamanın ardından Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay, Twitter'da bir paylaşımda bulundu. Atay, anne ve babasının hastanede aşı kalmamasından dolayı aşı olamadıklarını duyurdu.
Atay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Babam ve annemin aşı sırası geldi, randevularını aldılar. Babam bugün aşı vurulmaya gitti. Bil bakalım ne yok? @drfahrettinkoca Evet, doğru bildin. AŞI YOK!" ifadelerini kullandı.
Babam ve annemin aşı sırası geldi, randevularını aldılar. Babam bugün aşı vurulmaya gitti. Bil bakalım ne yok? @drfahrettinkoca— Barış Atay (@barisatay) March 31, 2021
Evet, doğru bildin. AŞI YOK!
Atay'ın bu paylaşımına Sağlık Bakanlığı'nın Resmi Twitter hesabından yanıt geldi. Bakanlığa ait hesaptan gönderilen yanıtta, "Barış Bey, Konu ile ilgili detayları ve iletişim bilgilerinizi direkt mesaj üzerinden iletebilir misiniz?" denildi.
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