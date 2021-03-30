Pfizer/BioNTech'ten 2021 yılı için yeni hedef
BioNTech ve Pfizer tarafından üretilen koronavirüs aşısının 2021 yılı üretim hedefi 2.5 milyar doza yükseltildi.
BioNTech'ten yapılan açıklamada, bu artışta Almanya'daki yeni tesisin
faaliyeti girmesinin, iki şirketin dışında üretim ve tedarik yapacak diğer iş
ortaklarının sayısındaki artışın etkisi olduğu ifade edildi.
Pfizer tarafından açıklanan bir önceki beklenti 2.3 milyar ile 2.4 milyar doz arasında üretim yapılacağı şeklindeydi.
BioNTech "Üretim kapasitesini ve işbirliği ağını daha da genişletmek için atılacak ilave adımlara yönelik planlamalar ve görüşmeler olası ortaklarla devam ediyor" açıklamasında bulundu.
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