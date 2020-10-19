Barış Atay'dan Bahçeli'nin "askıda ekmek" kampanyasına sert tepki
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "askıda ekmek" kampanyasına bir tepki de Barış Atay'dan geldi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "askıda ekmek" kampanyası eleştirilmeye devam ediyor.
Bahçeli'nin "askıda ekmek" kampanyasına bir tepki de Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay'dan geldi.
Atay, "Böyle olmamış. Almak zorunda kalanların bir de isimlerini yüksek sesle de okusaydınız. Utanmadan bir de fotoğraf paylaşmışlar"
NE OLMUŞTU?
Ekmek zamlarına karşı MHP'nin "tepki" olarak başlattığı "Askıda ekmek" kampanyası, Ankara Çankaya'da başlamıştı. MHP Çankaya İlçe Başkanı Serkan Damar, kampanya kapsamında bir 'askıda ekmek' noktasının fotoğraflarını Twitter hesabından "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda ‘Askıda Ekmek’ kampanyasını Çankaya ilçemizde başlatmış bulunmaktayız." diyerek paylaşmıştı.
Sözkonusu fotoğrafta, MHP Çankaya İlçe Başkanlığı tarafından sokakta bir noktaya yerleştirilmiş bir stand ve çevresine poşetler içinde asılmış ekmekler görülüyor.
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