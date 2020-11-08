Barış Atay'dan Berat Albayrak'a 'istifa' göndermesi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, Berat Albayrak'ın istifasının ardından açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
08 Kasım 2020 Pazar, 21:50
Barış Atay'dan Berat Albayrak'a 'istifa' göndermesi
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Instagram hesabından istifa ettiğini duyurdu. Albayrak'ın, ''At izinin iti izine karıştığı. Cenab-ı Allah Sonumuzu hayreylesin'' ifadeleri dikkat çekti.

Albayrak'ın istifa açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, dikkat çeken ifadelerde bulundu.

Atay'ın paylaşımı şöyle:

''Ekonomi “şahlanınca” damadı üstünden attı herhalde.''


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