Barış Atay'dan Berat Albayrak'a 'istifa' göndermesi
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, Berat Albayrak'ın istifasının ardından açıklamada bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Instagram hesabından istifa ettiğini duyurdu. Albayrak'ın, ''At izinin iti izine karıştığı. Cenab-ı Allah Sonumuzu hayreylesin'' ifadeleri dikkat çekti.
Albayrak'ın istifa açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, dikkat çeken ifadelerde bulundu.
Atay'ın paylaşımı şöyle:
''Ekonomi “şahlanınca” damadı üstünden attı herhalde.''
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