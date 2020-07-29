Barış Atay'dan sosyal medya tepkisi: Sizinle mücadele edecek iki bilek kalsak, bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz ve gideceksiniz

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 15:09

AKP ve MHP’nin Meclis’ten geçirdiği sosyal medya düzenlemesine tepki gösteren Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay, yurttaşların haklarını sosyal medya üzerinden aradığını vurgulayarak, “Pınar Gültekin’in haberinin altına kendisini aylardır taciz eden sapığın haberini yazmak zorunda kalan ve ancak sosyal medya baskısıyla gözaltına aldırabilen kadın başka bir yerde yok” dedi.

"BU MÜCADELEYİ SONUNA KADAR VERECEĞİZ VE GİDECEKSİNİZ"

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, AKP-MHP’nin ortalaşa Meclis’e getirdiği sosyal medya düzenlemesiyle ilgili Genel Kurul’da söz alarak, sosyal medyaya ‘sansür’ getirilmek istendiğini vurguladı. Atay düzenlemeye karşı muhalefet edeceklerinin altını çizerek, “Yok öyle aman Ali Rıza Bey, ağzımızın tadı bozulmasın tarzı muhalefet. Nasıl konuşuyorsanız, öyle cevap alacaksınız. Ne tondan söylüyorsanız, öyle karşılık göreceksiniz. Dişe diş, göze göz, bilek bileğe; değil iki milletvekili, yaptıklarınızı görecek iki göz, karşınızda duracak iki yürek, sizinle mücadele edecek iki bilek kalsak, bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz ve gideceksiniz” diye konuştu.

