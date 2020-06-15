'Barış Atay'ı vuracağım' tehdidine takipsizlik

15 Haziran 2020 Pazartesi, 13:48

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, parti faaliyetlerinde kullanılan aracın tekerleğindeki bijonların söküldüğünü açıklamıştı.

TİP'ten yapılan açıklamada Atay'a yönelik yapılan girişim "sabotaj" olarak nitelendirildi.

Öte yandan Hatay Valiliği bir açıklama yaparak Atay'ın konuyla ilgili şikayette bulunmadığını söylemişti. Valiliğin ardından bir açıklamada bulunan Atay ise, şikayetçi olduklarını ifade etmişti. Atay ayrıca, kendisine yönelik ölüm tehditlerinde bulunan şahısların bir kısmı hakkında isim ve soy ismiyle birlikte TİP adına suç duyurusunda bulunulmasına rağmen hala herhangi bir işlem yapılmadığını kaydetmişti.

"SENİ VURACAĞIM" TEHDİDİNE TAKİPSİZLİK

'Sabotaj girişimi' konuşulmaya devam ederken Atay'ın avukarı Özgür Urfa'dan yeni bir açıklama geldi. Urfa, Barış Atay hakkında bir ay önce "Seni vuracağım" şeklinde tweet atan şahıs hakkında savcılığın "Twitter IP vermiyor kimseyi tespit edemiyoruz" diyerek takipsizlik kararı verdiğini bildirdi.

Urfa açıklamasında şunları kaydetti:

"Tehdit edenleri şikayet ediyoruz, 1 ay işleme alınmıyor sonra hiçbir araştırma yapılmadan takipsizlik kararı veriliyor. Karardan iki gün sonra Barış Atay'ın aracına sabotaj yapılıyor. Hemen takipsizlik kararı bize tebliğ ediliyor.

Kimler kimleri nasıl kolluyor herkes görüyor.

Şikayet edilen kişinin adı, soyadı, fotoğrafı herşeyi ortada ve açıkken hiçbir araştırma yapmadan dosyayı kapatmanın tek anlamı birilerini koruyup kollamaktan başka bir şey olamaz."