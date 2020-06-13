Barış Atay: Tahmin ettiğimiz şey olmadığını umuyoruz

13 Haziran 2020 Cumartesi, 16:24

TİP Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay Twitter hesabından, parti faaliyetlerinde kullanılan aracın tekerleğinin fotoğrafını paylaştı. Seyir halindeyken 2 bijonun yerinden çıktığını aktaran Atay, serviste araca ilişkin bir müdahalede bulunulduğunun söylendiğini aktardı.

Atay paylaşımında, "Antakya’da ve bölgede partimizin faaliyetlerinde kullandığımız araç. Yolda giderken, 2 bijon yerinden çıktı. Servis, 5 bijonun da gevşetilmiş olduğunu belirtti. Bu müdahalenin, tahmin ettiğimiz şey olmadığını umuyoruz. O yüzden uyarıyoruz! Sorumlusunu ya siz bulursunuz ya da biz!" dedi.



