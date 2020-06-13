Barış Atay: Tahmin ettiğimiz şey olmadığını umuyoruz
TİP Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Atay, araçlarının teker bijonlarının seyir halindeyken çıktığını, 5 bijonun ise gevşetilmiş olduğunu söyleyerek, "Tahmin ettiğimiz şey olmadığını umuyoruz" dedi.
TİP Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay Twitter hesabından, parti faaliyetlerinde kullanılan aracın tekerleğinin fotoğrafını paylaştı. Seyir halindeyken 2 bijonun yerinden çıktığını aktaran Atay, serviste araca ilişkin bir müdahalede bulunulduğunun söylendiğini aktardı.
Atay paylaşımında, "Antakya’da ve bölgede partimizin faaliyetlerinde kullandığımız araç. Yolda giderken, 2 bijon yerinden çıktı. Servis, 5 bijonun da gevşetilmiş olduğunu belirtti. Bu müdahalenin, tahmin ettiğimiz şey olmadığını umuyoruz. O yüzden uyarıyoruz! Sorumlusunu ya siz bulursunuz ya da biz!" dedi.
Antakya’da ve bölgede Partimizin faaliyetlerinde kullandığımız araç. Yolda giderken, 2 bijon yerinden çıktı. Servis, 5 bijonun da gevşetilmiş olduğunu belirtti. Bu müdahalenin, tahmin ettiğimiz şey olmadığını umuyoruz. O yüzden uyarıyoruz! Sorumlusunu ya siz bulursunuz ya da biz! pic.twitter.com/NU66MJeIYm— Barış Atay (@barisatay) June 13, 2020
Video Haberler
- Demet Akalın’ın Mihriban yorumu alay konusu oldu
- Bu hastalığa dikkat! Hasta sayısı kontrolsüz artıyor
- Emre Kınay o görüntüler sonrası ilk kez konuştu!
- İyi karpuz nasıl ayırt edilir? İşte yanıtı
- Fransa'da polis sokağa döküldü
- Ümraniye'de korku dolu anlar! Mahalleli sokağa döküldü
- Halk otobüsünde dehşet anları!
- Yer: Erciyes Dağı... Görenleri şaşkına çevirdi
- İBB'den tarihi proje: Ecdat yadigarlarını kurtaracağız
- Sivas'ta feci kaza: 2, ölü, 2 yaralı