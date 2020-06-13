Teknik ön incelemeye göre Barış Atay'a 'sabotaj' yapıldı: Aracın takla atması hedeflendi

13 Haziran 2020 Cumartesi, 22:17

Türkiye İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay Mengüllüoğlu'na yönelik yapılan girişim "sabotaj" olarak nitelendirildi. Barış Atay, parti aracına yapılan sabotaj girişimini sosyal medya hesabından duyurmuştu. .

Valilik ve emniyetin teknik ön incelemesinde araca kasıtlı bir müdahale yapıldığı ve takla atması hedeflendiği belirtilen açıklamada, "Konuyla ilgilenen valilik, emniyet görevlileri ve teknik ön incelemesinde araca kasıtlı olarak müdahale edildiği ve aracın takla atması hedeflendiği belirtilmiştir" ifadeleri yer aldı.

TİP'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Genel Başkan Yardımcımız Barış Atay Mengüllüoğlu'nun ve Hatay İl Örgütümüzün kullandığı araca, lastik bijonları gevşetilerek sabotaj düzenlendiği anlaşılmıştır.

Aracı kullanan yoldaşımız bir kaza yaşanmadan durumu fark etmiştir ve kendisinin sağlık durumu iyidir.

Konuyla ilgilenen valilik, emniyet görevlileri, teknik ön incelemesinde araca kasıtlı olarak müdahale edildiği ve aracın takla atması hedeflendiği belirtilmiştir.

Yoldaşlarımızın canına kast eden bu alçakça saldırının failleri bilsinler ki hiçbir güç Türkiye İşçi Partisi'ni yolundan döndürmez.

Türkiye İşçi Partisi hiçbir karanlık odağın gözdağına boyun eğmez.

Failler bulunana ve gerekli cezayı alana kadar konunun takipçisi olacağız."