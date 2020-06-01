Barış Çakan'ın babasından açıklama: Ezan tartışmasında öldürüldü

01 Haziran 2020 Pazartesi, 11:36

Ankara’nın Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi’nde 20 yaşındaki Barış Çakan, üç kişinin bıçaklı saldırısına uğrayarak öldürüldü. Ankara Valiliği, konuyla ilgili bir açıklama yaparak 'Kürtçe müzik' iddialarını yalanladı. Barış Çakan'ın kuzeni Doğan Çakan da olay sırasında orada olmadığını ama saldırının Kürtçe müzikle alakası olmadığını söyledi. Baba Nihat Çakan ise tartışmanın 'ezan' üzerinden çıktığını belirterek, "3 kişi birden saldırıyorlar. Bizim çocuk ellerinde kalıyor" dedi.

Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



BABADAN AÇIKLAMA

Çakan'ın babası Nihat Çakan da saldırıya ilişkin AA'ya açıklamalarda bulundu. Çakan, “Oğlumun arkadaşı B.A, telefonla arayarak Barış'ın eve gelip gelmediğini sordu. Dedi ki 'Biz kavga ettik, ben kaçtım onu göremiyorum' Bunun üzerine evden fırladım. Arkadaşı olay yerini söyledi, polis, ambulans gelmiş. Gittik baktım, 3 kişi tarafından bıçaklanmış" dedi.

Oğlunun neden bıçaklandığına da açıklık getiren acılı baba, şunları kaydetti:

"Bunlar dışardayken, aracın içerisindeki 3 kişi müzik dinliyormuş, o esnada da ezan okunuyormuş. Oğlumun arkadaşı, 'Ezan okunuyor şunun sesini biraz kısın, ezan bitsin' diyor. Karşı taraf da diyor ki 'Sen bana İslamiyeti mi öğreteceksin?'. Kavga ediyorlar, arkadaşı kaçıyor, bizim çocuk ellerinde kalıyor. 3 kişi birden buna saldırıyorlar. Olay böyle..."

KUZENİ: KÜRTÇE MÜZİKLE ALAKASI YOK

Saldırıya ilişkin Evrensel'e konuşan Barış Çakan'ın kuzeni Doğan Çakan, olay sırasında orada olmadığını ama saldırının Kürtçe müzikle alakası olmadığını söyledi. Kuzeninin ezan okunmadan önce abdest aldığını ama arkadaşını çağırması üzerine parka gittiğini anlatan Çakan, "Neden gitti bilmiyorum. Ancak oraya gittiklerinde arabadakileri arkadaşı uyarmış. Yüksek sesle müzik dinliyorlar arabada diye. Bunun üzerine arabadakiler saldırmış" dedi.

VALİLİK: EZAN TARTIŞMASI NEDENİYLE

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada Kürtçe ile ilgili bir tartışma yaşanmadığı, cinayetin “ezan okunurken araç içinde yüksek sesle müzik dinlenilmesi” yüzünden gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"31.05.2020 Pazar günü akşam saatlerinde meydana gelen, bıçakla adam öldürülmesi olayıyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden kasıtlı ve yanlış iddiaların paylaşıldığı müşahede edilmesi nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

İddia edildiği gibi olay, maktul ve yanındaki arkadaşının Kürtçe müzik dinlemesine şüpheli karşı tarafın müdahalesi üzerine değil tam aksine maktul ve arkadaşının, şüphelileri araç içinde ezan okunması nedeniyle yüksek sesle ve etrafı rahatsız edecek tarzda müzik dinlememeleri konusunda ikazda bulunması üzerine başlamıştır. Maktulün arkadaşı B. A. alınan ilk ifadesinde olayın bu şekilde başladığını belirtmektedir.

Diğer yandan olayla ilgili şüpheliler derhal gözaltına alınarak gerekli adli süreç Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda detaylı bir şekilde sürdürülmektedir.

Konunun başka mecralara çekilerek tahrik unsuru olarak kullanılmasının iyi niyetten uzak olduğu aşikârdır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."



