Barış Çakan'ın öldürülmesi ile ilgili ifadeler ortaya çıktı

02 Haziran 2020 Salı, 16:14

Ankara Etimesgut’ta Barış Çakan’ın öldürülmesine ilişkin emniyetteki şüpheli ve tanık ifadeleri ortaya çıktı.

Çakan’ın arkadaşı B. A. olay günü bakkala gittiklerini ve evlerinin önüne dönerken Şahin marka bir araçta yüksek sesle müzik dinlendiğini gördüklerini söyleyerek, aracın içindeki disko müziğinin kısılmasını istediğini aktardı.

Aracın içindeki K.H.Y ile kavga ettiğini belirten B.A. , K.H.Y’nin yanındaki A.B.’nin elinde bıçak gördükten sonra Barış Çakan ile kaçtıklarını ancak K.H.Y. , A. B. ve yanlarındaki Ö. K. Y.’nin arkalarından geldiğini ve olayın bıçaklı kavgaya dönüştüğünü anlattı.

Şüpheliler A.B., K.H.Y. ve Ö.K.Y. de emniyette olayı anlattı. A.B. alkol alıp müzik dinlediklerini ve sonrasında kendilerine Barış Çakan ve arkadaşı B.A.’nın uyarıda bulunduğunu söyleyerek, iki ismi "uyuşturucu satıcılığı" ile suçladı. A.B. kavgada Çakan’ı Ö.K.Y.’nin bıçakladığını kaydetti. K.H.Y. ise Ö.K.Y.’nin Çakan’ı 5 yerinden bıçakladığını söylediğini aktardı.

Barış Çakan’ı bıçakladığı söylenilen şüpheli Ö.K.Y., kavganın B.A ve K.H.Y arasında başladığını ifade ederek, olayda ölen Çakan’ın kavgayı ayırmak için araya girdiğini söyledi. Daha sonra kavganın büyüdüğünü anlatan Ö.K.Y., şunları belirtti:

"Barış ve biz de kavgaya girdik. Barış’ın elinde bıçak vardı. Sap kısmı siyah olan açılır kapanır bir bıçaktı. Bıçağı bana doğru salladı. Sağ el parmağımın ucu kesildi. Bende bıçağı Barış’ın elinden alıp bacağına doğru iki kez salladım. Ancak isabet etmedi. Bu sırada diğerlerinin ne yaptığına dikkat etmedim. Sonrasında B.A. sopa alarak beni kovaladı. Bende kaçtım. Barış, K.H.Y. ve A.B. orada kaldılar. Daha sonra K.H.Y.’nin annesi bizi evine götürdü. Benim salladığım bıçak isabet etmedi. Üzerime atılan bu suçlamaları kabul etmiyorum. Ben, Barış Çakan’ı bıçaklamadım. Kimi bıçakladığımı bilmiyorum. Benim kullandığım bıçakta kan izi olmadığına eminim. Çünkü isabet etmedi."

Öte yandan soruşturma kapsamında olay yerine yakın binanın bahçesinde iki adet bıçak bulunduğu belirtildi. Barış Çakan’ın ilk otopsisinde vücudunda iki bıçak yarası olduğu belirtilirken, suça konu bıçağın hangisi olup olmadığını adli tıp incelemesinden sonra ortaya çıkacağı bildirildi. Savcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, ortada Kürtçe müzikle ilgili bir tartışma olmadığı, araçta dinlenen müziğin de arabesk olduğu ifade edildi.