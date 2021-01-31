Barış Manço, Moda'daki evinde düzenlenen konserle anılacak
Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, Moda'daki evinde düzenlenen bir konserle anılacak.
Manço ailesi ve Kadıköy Belediyesi tarafından Halkbank'ın desteğiyle müze haline getirilen Barış Manço'nun Moda'daki evinde gerçekleştirilecek konser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi olarak yapılacak.
Manço'nun ölümünün 22. yılında, pandemi nedeniyle her yıl olduğundan farklı anılacağı konserde Barış Manço ismini yaşatmak üzere kurulan İzmanço ve İlelebet Barış Manço derneklerinden solistler ile piyanoda Barış Manço'ya eşlik etmiş Eser Taşkıran yer alacak.
Barış Manço'nun her ölüm yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğrayan ve bu yıl pandemi nedeniyle ziyarete kapalı olan evi ise http://www.barismanco.kadikoy.bel.tr adresinden sunulan sanal turla online olarak gezilebilecek.
Konser 1 Şubat saat 17.00'de Kadıköy Belediyesi'nin Youtube, Facebook ve Twitter hesaplarından yayınlanacak.
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