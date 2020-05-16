Barış Manço’nun kardeşi Savaş Manço vefat etti
Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço pankreas kanserine yenik düştü.
Sanatçı Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti. Manço'nun vefat haberini Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, Twitter hesabından duyurdu.
Doğukan Manço, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Babamızın ağabeyi, amcamız (Savaş Manço) Pankreas kanseri olması sonucu hakkı rahmetine kavuşmuştur."
Barış Manço da 1999 yılında evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yummuştu.
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