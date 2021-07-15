Barış Pehlivan yazdı: Gizli ziyarette alınan karar
FETÖ’nün 2016’da 251 yurttaşı katlettiği darbe girişiminin yıl dönümünde "Gizli ziyarette alınan karar" başlıklı bir köşe yazısı kaleme alan yazarımız Barış Pehlivan, kulislerle konuşulan gizli ziyareti anlattı.
AKP kulislerindeki iddiaya göre hem hukukçular hem Meclis uzmanları, 15 Temmuz'un ardından hazırlanan FETÖ raporunun basım aşamasında bazı komisyon üyelerini ziyaret etti.
Kulislerde konuşulanları, bugünkü "Gizli ziyarette alınan karar" başlıklı köşe yazısında kaleme alan yazarımız Barış Pehlivan, gizli ziyarette “Rapor basılırsa AİHM bunu delil kabul eder ve darbeye karışanlar dışındaki FETÖ’cüleri aklar. FETÖ yargılamaları siyasi ayağa da sıçrar” uyarısının dile getirildiğini yazdı.
Pehlivan, bu uyarı üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geri adım attığını yazdı.
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