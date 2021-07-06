Barış Pehlivan yazdı: MEB’in görme engelli öğrenciler için video hizmeti alım işi arıcılık-hayvancılık şirketine verilmiş

06 Temmuz 2021 Salı, 04:00

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, "MEB'de Garip Video İşi" başlıklı bugünkü köşe yazısında, dikkat çekici bir ihaleyi köşesine taşıdı.

ZİYA HOCA BU NE İŞ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un kardeşi Oktay Selçuk’un ortak olduğu bilişim şirketinin özel okullar ve birçok kuruma yaptığı 25.6 milyon liralık satış konuşulurken dikkat çeken bir ihale daha ortaya çıktı. Görme engelli öğrenciler için hazırlanacak video hizmet alımı işi için 26 Mart’ta iki şirket davet edildi.

TUHAF ALIM

MEB’in ihalesi “Üstün Arıcılık Hayvancılık Tarım Ürünleri” adlı firmaya verildi. Ticaret sicil kayıtlarına göre, şirketin merkezi Malatya’da gözüküyor. Kurucuları ise Ankara’da yaşıyor. İhalenin bedeli 975 bin lira. Arıcılık ve hayvancılık üzerine uzmanlaşmış bu şirketin sırrı merak konusu.

Köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

MEB’DE GARİP VİDEO İŞİ

Siyaset kulislerinde kiminle konuşsam konu dönüp dolaşıp kabineye geliyor. Kulaktan kulağa, hemen her bakanlıktaki usulsüzlükler yayılıyor. “Bu bakan artık kesin gider” deniliyor. Öyle ki bir bakanın, istifa mektubu cebinde gezdiği söyleniyor.

O ki ilk göreve geldiğinde bazı kesimler umutlanmıştı. Hani kökenden AKP’li değil ya, “yanlışlara müdahale eder” denildi. İllüzyon bozuldu; o geldi, tarikat müritlerini çocukların sınıflarına soktu.

Evet, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u yazıyorum.

Takip edenler bilir; bakanın kardeşi Oktay Selçuk’un ortağı olduğu şirket hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Şirketin diğer ortağı Selçuk Özdemir de “Bakanlık içinde soygun yapmak üzere örgütlenmiş bir grup var” dedi.

İddia büyüktü. Söyleyen de sıradan biri değildi. Yıllarca eğitim camiasının içinde bulunmuş, Bakan Ziya Selçuk’un yakınında olan bir kimseydi.

Ben de “o grubun” peşine düştüm. Lakin kime sorsam, sessiz kalmayı tercih etti. En sonunda MEB’i iyi bilen bir kaynağım, “Bakanlıktaki durumu anlamak için bu ihaleye bak” dedi.

İşaret ettiği o ihale gerçekten garip gözüküyordu. Anlatayım...

İhaleyi, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 26 Mart’ta yaptı. İhalenin adı şuydu: Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi Görme Engelli Öğrenciler için Sesli Betimleme Montajı ve Braille Anlatım ile Hazırlanmış Video Üretimi Hizmet Alımı.

Bakanlık iki şirketi davet etti, fiyat aldı.

Sonunda ihaleyi kazanan şirketi görünce çok şaşırdım. Zira, görme engelli öğrenciler için hazırlanacak video ihalesini arıcılık yapan bir şirket aldı. Evet, MEB ihalesi “Üstün Arıcılık Hayvancılık Tarım Ürünleri” adlı firmaya verildi. Ticaret sicil kayıtlarına göre, şirketin merkezi Malatya’da gözüküyordu. Kurucuları ise Ankara’da yaşıyordu. İhalenin bedeli 975 bin liraydı.

Arıcılık ve hayvancılık üzerine uzmanlaşmış olan bu şirketin sırrı da çıkar bir gün...

Köşe yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.