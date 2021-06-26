Ziya Selçuk'un kardeşinin ortağı: 'Bakanlık içinde soygun yapmak üzere örgütlenmiş bir grup...'

26 Haziran 2021 Cumartesi, 12:43

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kardeşinin eğitim kurumlarına 25 milyon liralık satış yaptığına ilişkin iddialar ortaya çıkmıştı.



HKP tarafından suç duyurusunda bulunulması sonrası sosyal medyadan açıklama yapan İnova Akademi Bilişim Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Özdemir, 'Bakanlık içinde soygun yapmak üzere örgütlenmiş bir grubun kendilerini alet etmeye çalıştığını' öne sürdü.

"SOYGUN YAPMAK ÜZERE ÖRGÜTLENMİŞ GRUP" İDDİASI



Selçuk Özdemir, açıklamasında şunları kaydetti:

Sayın Parti Yetkilisi, ben hakkında suç duyurusunda bulunduğunuz kişilerden Selçuk Özdemir’im. Suç duyurusu işlemleri bir taraftan yürürken, İnova Akademi’yi, projemiz Bilişim Garajı’nı, beni, Ziya Hoca’nın Bakan olmasından çok önce başlayarak ve bu halkın gerçekten kurtuluşu için neler yaptığımızı yakından görmenizi ve tanımanızı rica ediyorum. Bakanlık içinde soygun yapmak üzere örgütlenmiş bir grubun bizi alet etmeye çalıştığı pisliğe bir gram bulaşmayı bırakın Hoca’nın bakanlığından önce de sonra da bu toplum için boyumuzu aşan neler yaptığımızı göreceğinizi düşünüyorum.