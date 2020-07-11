Barış Pehlivan'dan mektup: Göğü kucaklayıp getirdiniz bana...

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 12:00

Silivri Cezaevi’nde 4 ayı aşkın süredir tutuklu bulunan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, dün Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi’nde yayınlanan ve birçok gazetede yer alan, arkadaşlarının ve gazetecilerin doğum günü mesajına mektupla yanıt verdi.

“GÖĞÜ KUCAKLAYIP GETİRDİNİZ BANA!”

Pehlivan’ın mektubu şöyle:

“Hapiste geçmediğini sandığın saatlerde, yıllar önceyi dün gibi hatırlarsın. Bunlar da geçmişse, diye aşılan dağlara bakar ve o iyimserlikle yarını düşlersin. Bir mahpusun yazılı olmayan günlüğüdür bu. Ben, Silivri 9 No’ludaki bir mahpus, bugün, yani doğum günümde, bir düşün duvarları aşıp sarılmasını yaşadım. Yarını şu an eden, tecriti yıkan, gözlerimi dolduran sıcacık bakışları gördüm. Sevgili Elif, Barış, Haberin Var Mı İnisiyatifi’ndeki tüm gazeteci arkadaşlar…

Ve bugüne kadar gördüğüm en değerli doğum günü hediyesini bana veren dostlarım… Ayşenur Abla’nın Medya Mahallesi’nde izledim sizi.

Her saniyesini durdurarak, uzun uzun bakmak istediğim anları yaşattınız bana. Hasretimi, güzel kızım Arya’yı gösterdiniz. Arkadaş Z. Özger demiş ya; göğü kucaklayıp getirdiniz bana!

İşte bu göğün altında, bu hakikat ve hürriyet mücadelesinde, iyi ki hep beraberiz, iyi ki hepimiz varız.Ve bizden çaldıklarını sandıkları her günden daha fazla, daha coşkuyla, daha umutla yaşayacağız…”

“İYİ Kİ DOĞDUN BARIŞ”

Göztepe Özgürlük Parkı Açık Hava Tiyatrosu’nda bir araya gelen gazeteci arkadaşları ve yakınları Pehlivan’ın doğum gününü kutladı. ‘İyi ki doğdun Barış Pehlivan, iyi ki varsın’ pankartının açıldığı etkinlikte fotoğraf çekimi yapıldı.