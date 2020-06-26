Barış Pehlivan'dan mesaj var: Mutlaka yeneceğiz, yeter ki alışmayın

Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Silivri Cezaevi’nden yazdığı mektubunda “Ben yanınıza yoldaşımı uğurladım. Şimdi içim daha rahat, içeride daha güçlüyüm. Bu zulmü, o şiirdeki gibi bir gün mutlaka yeneceğiz. Siz yeter ki alışmayın” dedi.

Silivri Cezaevi’nden mektup yazan Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, “Savunma notu, bir gün mutlaka” ifadelerini kullanarak, şunları belirtti:

“Bir manga askerle tutulduğun cezaevi aracındasın. Yorucudur adliyeye giden yol. Ama işte aracın içinden baktığın küçük aralıktan ufku görürsün. Yaz gelmiş. Yeşim varmış. Ulaşılmaz olanmış.”

“Tıpkı... Elinize bakın o kadar küçüklükte bir penceresi var, koğuş kapısının. Gördüğün koridor duvarıdır. Ama değerli kılan, geçen olursa görebileceğin insan yüzüdür. Hapiste en çok ses, gözünü yapıştırdığın o demir kapıdan gelir. Açılışı da kapanışı da içerdeki için yeni bir haberdir ve belki bu yüzden çok görüntülüdür.”

“Duydum... Önce, iki yanımdaki çıplak kapıya yerleştirilirken kol çevrildi. Sonra anahtar kilit açıldı. Kantinden aldığın çöp poşetine, bir gün dışarıya çıkarsan içine eşyalarını koyarsın. İşte o siyah poşetler, bir el arabasına konuldu. Kapısı kapandı. Barış kapımın önüne geldi.”

“İçeriden bakmayı da, dışarıdan görmeyi de, yarım kalmayı da çok iyi biliriz ikimiz de. Vedalaştık bağırarak.”

“Ben yanınıza yoldaşımı uğurladım. Şimdi içim daha rahat, içeride daha güçlüyüm. Bu zulmü, o şiirdeki gibi bir gün mutlaka yeneceğiz. Siz yeter ki alışmayın.”



NE OLMUŞTU?

Libya’da şehit olan MİT görevlisinin kimliğini açıkladıkları gerekçesiyle "Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarının ve ailelerinin kimlik, görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri yayımlamak, yaymak ve açıklamak" suçlamasıyla 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 7 gazeteci ve Manisa Akhisar Belediyesi Basın Birimi görevlisi E. E. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve Yeni Yaşam Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser’in tahliyesine, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Oda TV muhabiri Hülya Kılınç, Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel’in tutukluluğunun devamına karar vermişti. Gazeteci Erk Acarer hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı. Akhisar Belediyesi Basın Birimi görevlisi E. E. ise tutuksuz yargılanıyor.