Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan terör örgütü PKK/YPG’ye ateş destek vasıtaları ile müdahale edilmiş, 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2020 Çarşamba, 09:51
Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist öldürüldü
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