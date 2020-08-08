Barış Sungur’dan Fenerbahçe’ye 5 yıllık imza
Fenerbahçe, Bucaspor’un 18 yaşındaki golcü oyuncusu Barış Sungur’u transfer etti.
Fenerbahçe, Bucaspor’un 18 yaşındaki golcü oyuncusu Barış Sungur’u transfer etti.
Sarı-lacivertli ekip, bu transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, gençlere yatırım yapma hedeflerimiz çerçevesinde 1928 Bucaspor’da forma giyen Barış Sungur’u bonservisiyle renklerine bağlamıştır. 18 yaşındaki futbolcuyu, 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe’mize bağlayacak sözleşme, 5 sezonluk imzalanmıştır.
Futbolcumuza şimdiden kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz" denildi.
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