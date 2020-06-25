Barış Terkoğlu: Barış Pehlivan'ı duruşmada ilk kez gördüm

25 Haziran 2020 Perşembe, 12:49

”MİT mensubunu ifşa” suçlamasıyla 4 aydır tutuklu bulunan gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, OdaTV Yayın yönetmeni Barış Pehlivan, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ve Yeni Yaşam gazetesi yöneticileri Ferhat Çelik ve Aydın Keser dün ilk kez yargıç karşısına çıktı. Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik'e adli kontrol şartıyla tahliye kararı çıkarken, Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Hülya Kılıç'ın tutukluluğuna devam kararı verildi.

Terkoğlu, tahliyesinin ardından ilk kez Halk TV'deki Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi'nin canlı yayınına konuk oldu.

“İNSANIN GÜLÜMSEMESİ YARIM KALIYOR”

Terkoğlu, hayatında iki kere tahliye olduğunu belirterek, “Eşyalarınız toplarsınız çıkarsınız. Cezaevindeki diğer insanların küçücük pencerelerinden hayırlı olsun diye bağırırlar. Bunlardan birisi de Barış Pehlivan’dı. Bunları görünce, haliyle insanın gülümsemesi yarım kalıyor” ifadelerini kullandı.

“TECRİT UYGULANIYOR”

Terkoğlu, cezaevinde yaşadığı süreci şöyle anlattı:

“Cezaevi içerisinde de bize özel bir cezalandırma uygulandı. 4 ay sonra Barış Pehlivan'ı ilk kez gördüm duruşmada. Tecrit uygulanıyor. Temel ihtiyaçlarını karşılama koşulları olmayacak. Ben cezavindeyken ilk istediğim şey, masa, kağıt ve sandalyeydi. Cezaevinin düzenli getirdiği yemek vardır. Ben genelde o yemekleri pek az yemeye çalışırım. Cezaevlerinde bir gün kantin günleri vardır. Ben çoğunlukla öyle beslendiğim için kilo verdim. Cezaevindeki beslenme koşulları gerçekten sağlıklı bir insan için yeterli değil. Barış, o şartlar altında ne kadar sağlıklı kalmayı becerebilirse o kadar sağlıklı kalacaktır. Bizi içeri atanlar bizi düşman olarak görüyorlar. Bizim de bu savaşı kazanabilmemiz için kendimize bakmaya çalışmamış lazım.”

“GERÇEKÇİ GEREKÇELER DEĞİL”

Terkoğlu, şöyle devam etti:

“Bu davada ben, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Eren yalnızca yayınlanmış bir haber nedeniyle yargılanıyoruz. Bizim evimizde arama yapılmadı. Yalnızca bir haber nedeniyle yargılanıyoruz, üç kişi tutuklu yargılanıyor. Ben sorgulanırken, ‘kim yayına aldı’ sorusuna yanıt vermedim. Ben daha önce tutuklandığımda şunu anladım, OdaTV'deki arkadaşlarımız ne yaptıysa gazetecilik adına yaparlar. Barış, buna rağmen çantasını aldı ‘ben girdim haberi’ dedi. Şimdi böyle bir insana kaçma şüphesi var diyebilir misiniz? Bazı insanlar sistematik olarak içeride tutulması gerekiyor. Bunun için de sürekli bir gerekçe bulmaları gerekiyor. Bunlar gerçekçi gerekçeler değil.”

"BARIŞ İLE BİRLİKTE PENSILVANYA'YA GİTTİK"

Terkoğlu, 2012 yılında Barış Pehlivan ile birlikte Pensilvanya'ya gittiklerini açıkladı. Terkoğlu şunları söyledi:

"FETÖ tutuklamalarından sonra, FETÖ'cü hakim ve savcılar hala görevdeyken, Eylül 2012'de yeni çıkmışken kalktık Pensilvanya yakınlarına gittik. Bizi tutuklatanlar Zekeriya Öz, Cihan Kansız'dı. FETÖ'cü hakim ve savcılar halen görevdeydi. Barış Pehlivan benimle birlikte Fethullah Gülen'e karşı New Jersey'de Amerikalılara Fethullah Gülen'i anlattı. Konferans salonunda çıkınca bize isterseniz burada kalın dediler. Biz bir kişinin bile boynunun eğik olmasını istemeyiz. Bıraktık kaçtık dedirtmeyiz. Biz kaçmıyoruz, o hukuksuzluğu yapmaya kovalamaya çalışıyoruz. Tam tersine o hukuksuzlukla mücadele ediyoruz. Çünkü bu hukuksuzlukla mücadele etmezsem yarın benim çocuklarım bunu yaşamaya devam edecek."