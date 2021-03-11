Barış Terkoğlu 'HDP kapatılsın' tartışmalarını ve çözüm sürecini değerlendirdi
Gazeteci yazar Barış Terkoğlu HDP’nin kapatılmasına yönelik yürütülen tartışmaları Cumhuriyet TV mikrofonuna anlattı. HDP’nin kuruluş yıllarındaki siyasi dinamiklere ve günümüzdeki siyasi dengeye değinen Terkoğlu, HDP’nin Türkiye siyaseti için ne ifade ettiğine de değindi.
İktidar çevresinde HDP'nin kapatılması konusunda iki eğilim olduğunu söyleyen Terkoğlu "Bir eğilim HDP'nin kapatılmasından yana diğer eğilim ise HDP'yi tabela partisi haline getirecek operasyonlarla sıkıştırmayı tercih ediyor" ifadelerini kullandı.
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