Barış Terkoğlu 'HDP kapatılsın' tartışmalarını ve çözüm sürecini değerlendirdi

11 Mart 2021 Perşembe, 23:50

İktidar çevresinde HDP'nin kapatılması konusunda iki eğilim olduğunu söyleyen Terkoğlu "Bir eğilim HDP'nin kapatılmasından yana diğer eğilim ise HDP'yi tabela partisi haline getirecek operasyonlarla sıkıştırmayı tercih ediyor" ifadelerini kullandı.