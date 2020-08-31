'Barış ve Sevgi Buluşmaları' Suavi konseriyle başladı

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 16:55

Bu yıl yedincisi düzenlenen "Barış ve Sevgi Buluşmaları", Yaşam Vadisi birinci etapta bulunan "6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi"ndeki Suavi konseriyle başladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98'inci yıldönümü, bu yıl, Covid-19 pandemisi nedeniyle sembolik kortej yürüyüşü ile kutlandı. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen yürüyüşe; Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve belediye protokolü katıldı.

Kortej yürüyüşünde Atatürk Bulvarı’na kazandırılan Atatürk Anıtı’nın açılışı da yapıldı.

Çalık: CUMHURİYET'E SAHİP ÇIKMAK EN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZ

Etkinlik alanında yaptığı konuşmada 30 Ağustos’un 98’inci yıl dönümünü kutlamanın sevinci içinde olduğunu belirten Belediye Başkanı Çalık, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, büyük mücadeleler sonucu elde ettikleri bu zaferle birlikte bizlere bağımsızlığı, hürriyeti ve Cumhuriyet’i armağan ettiler. Nesilden nesile bu mirasa sahip çıkmak ve bunu yarınlara taşımak bizim en önemli sorumluluğumuz. Bizler, Beylikdüzü’nde, bu mirasa ancak birlik ve beraberliğimizi koruyup güçlendirerek sahip çıkacağımızı çok iyi biliyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın şehit ve gazilerini şükran ve rahmetle anıyorum. Ruhları şâd olsun” dedi.

"Barış ve Sevgi Buluşmaları", 5 Eylül Cumartesi gününe dek ‘6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde devam edecek.

