Barış Yarkadaş: İnce yeni bir parti kuruyor

30 Kasım 2020 Pazartesi, 13:31

CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş, Muharrem İnce'nin ocak ayının ilk günlerinde yeni bir parti ile toplumun karşısına çıkacağını iddia etti.





TV100 ekranlarında Ahu Özyurt'un 10’dan 12’ye programında açıklamalarda bulunan Yarkadaş, "Şu bir gerçek, Türkiye'de bir siyasi arayış var. Şu anda en büyük parti kararsızlar partisi olmaya doğru adım adım gidiyor. Siyasette bir arayış var; yurttaş yeni bir yüz, yeni bir nefes, yeni bir soluk istiyor. Çünkü mevcut siyasetçilerin artık Türkiye'nin sorunlarını çözemediğini, bu sorunların altından kalkamadığını düşünüyor. Çok parti kurulması da memleket açısından faydalıdır. Yeni partiler de diğer partilerin daha çok çalışmasını gerektirir, rekabet ortamı oluşur. Demokrasi dediğin de odur." dedi.

"Muharrem İnce'nin de Ocak ayının ilk haftasında artık partisini kuracağını ve ilan edeceğini düşünüyorum" diyen Yarkadaş, "Bir program taslağı üzerinde ekibiyle birlikte çalışıyor. Bir yerde kampa girdiler, beş altı günlük bir kamp yapacaklar. Sanırım aralık ayının sonunda, ocak ayının ilk günlerinde Muharrem İnce de yeni bir parti ile toplumun karşısına çıkacak." ifadelerini kullandı.