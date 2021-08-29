Baro başkanının hesabını çaldı, 'Zaten yakalanacağım, 500 TL verin' dedi
Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan'ın sosyal medya hesabını çalıp diğer kullanıcıları dolandırmak amacıyla mesaj gönderen kişiyle, durumu fark eden kullanıcı arasındaki yazışma şaşırttı.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan'ın sosyal medya hesabı kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Bu sırada Balkan'ın hesabından kadına yönelik şiddet kampanyasına destek şeklinde mesaj giden Hasan Sınar adlı kullanıcı, hesabın çalındığını fark edince hesabı çalan kişiye mesaj gönderip, "Başkanın hesabını iade edin, başınıza büyük iş alırsınız" yazdı.
Hesabı çalan kişinin, "500 TL verin hemen kapatacağım hesabı" diye yanıt vermesi üzerine Sınar, "Genç kardeşim, bu yaptığın suç, bizler de avukatız, bir daha düşün istersen" yazdı. Şüpheli ise cevap olarak, "Yakışıklı ağabey, ben de biliyorum. Zaten yakalanacağım, 500 TL verirseniz, söz vereceğim. İşim bitti hesapla" dedi.
Hasan Sınar, şüpheliyle aralarında geçen konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşarak, şunları yazdı:
"Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan'ın Instagram hesabını ele geçiren dolandırıcı kardeşimizle eğitici bir sohbet. Ceza adaleti sistemi caydırıcılıktan uzaklaştıkça, faillerin özgüveni ve cesareti işte böyle artıyor."
Öte yandan Polat Balkan'ın yaklaşık bir hafta dolandırıcıların elinde kalan hesabı geri alınamadı ancak yapılan şikayetler üzerine kapatıldı.
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