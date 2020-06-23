Baro başkanları sırt sırta verdi, Feyzioğlu’nun yüzüne bakmadı

23 Haziran 2020 Salı, 12:01

Türkiye’nin dört bir yanından başlattıkları Savunma Yürüyüşü’nün ardından Ankara’da buluşan baro başkanlarına engelleme ikinci gününde de sürüyor. Ankara girişine durdurulan avukatlara yönelik abluka gece boyunca devam ederken TBB Başkanı Metin Feyziyoğlu 27 saat sonra alana geldi. Ancak baro başkanları Feyziyoğlu’nun alana girmesine izin vermedi.

Baro başkanları Feyzioğlu’na "Size ihtiyacımız yok bizim, gölge etmeyin yeter. Biz buradayken siz neredeydiniz? Geçmiş olsun dileğinizi kabul etmiyoruz. Bize terörist denirken neredeydiniz” sözleriyle tepki gösterdi. Başkanlar, Feyzioğlu'nu sırtlarını dönerek, dinlediler, protesto ettiler.