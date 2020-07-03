Baro başkanları ve CHP'li vekiller nöbet tuttukları Meclis Çankaya kapısının önünü temizledi
"Çoklu baro" teklifi görüşmelerine katılmak için Meclis kapısında nöbet tutan 35 ilin baro başkanı ve CHP'li milletvekilleri sabah saatlerinde nöbet tuttukları Çankaya kapısının önünü temizledi.
AKP tarafından meclise sunulan "çoklu baro" teklifinin görüşmelerine TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Görüşmelere katılmak isteyen baro başkanları Meclis'e alınmadı. 35 ilin baro başkanı ve CHP'li milletvekilleri gece boyunca Çankaya kapısının önünde nöbet tuttu.
Baro başkanları ve vekiller sabah saatlerinde nöbet tuttukları Çankaya kapısının önünü temizledi.
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç bu anları sosyal medya hesabından "Ülkenin dört bir köşesinde doğa katliamına dur demek için en ön safta mücadele eden baro başkalarımızla, Meclis kapısı nöbetinin sabahında bulunduğumuz alanı birlikte temizledik" ifadeleri ile paylaştı.
Ülkenin dört bir köşesinde doğa katliamına dur demek için en ön safta mücadele eden baro başkalarımızla, Meclis kapısı nöbetinin sabahında bulunduğumuz alanı birlikte temizledik.#Vazgeçmeyeceğiz #SavunmayaDokunma #SavunmaDurdurulamaz pic.twitter.com/LVZASw0hmg— AV.SEVDA ERDAN KILIÇ (@SEVDAERDAN) July 3, 2020
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