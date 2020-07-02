Baro başkanlarından valilik yasağına ortak tepki: Haberiniz olsun, vazgeçmeyeceğiz!

02 Temmuz 2020 Perşembe, 13:51

AKP'nin Meclise sunduğu çoklu baro ve seçim sisteminin değişikliğine ilişkin teklifine karşı 3 Temmuz’da Ankara’da gerçekleştirmek istedikleri miting öncesi Ankara Valiliği, her türlü toplantı, yürüyüş ve faaliyetlerin 15 gün süreyle kısıtlandığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun toplatısında, Ankara ilinde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin 15 gün süreyle kısıtlanmasına oybirliğiyle karar verildiği duyurdu.

Ankara Valiliği'nin yasak kararını değerlendiren Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, mitinge ilişkin Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan görüş aldıklarını söyleyerek, "Gerekçe olarak pandeminin ortaya konmasını, pek inandırıcılığını kabul etmekte zorlanıyorum. Açıkçası, yarın Ankara'da yapılacak olan son derece barışçıl, içerisinde gayrı yasal hiçbir unsur taşımayan, hak arama hürriyetimizden ibaret olan eylemimizin engellenmesine dönük bir bahane olduğunu düşünmekteyim" dedi.

Sosyal medyanın kapatılma sürecinin başlatıldığının altına çizen Sağkan, "Anayasal haklarımız çok ciddi tehdit altındadır. Ankara girişinde, baro başkanlarına yapılan zulmün bir değişiği aslında, bugün İl Hıfzıssıhha Kurulu aldı altında, yapılacak olan barışçıl anayasal bir hak olan gösterinin engellenmesiyle tekrar ortaya konulmuştur. Türkiye çok ciddi baskı rejiminin içerisine sokulmuş durumdadır. Maalesef pandemi buna bir gerekçe olarak sunulmaktadır. Pandemiye ilişkin bakanlığın ve bilim kurulunun ilan ettiği sosyal mesafe, maske gibi önlemlere uyulacağını taahhüt ettik. Buna rağmen bugün pandemi gerekçe gösterilerek bu tür bir toplantının mitingin 15 gün süreyle ertelenmesi adı altında tamamen anayasaya aykırıdır" diye konuştu.

'VAZGEÇMEYECEĞİZ!'

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı, Amasya Barosu Başkanı Melik Derindere başta olmak üzere baro başkanları Twitter hesaplarından tepki mesajını paylaştılar.

Baro başkanlarının ortak paylaşımı şöyle:

"Anlattık dinlemediniz. Başkentimize geldik, yürütmediniz. Adalet Komisyonuna almadınız, görüşmediniz. Basın yayınladı, ekranlarını kararttınız. Sosyal medyada göründük, kapatmaya kalktınız. Miting çağrısı yaptık, yasak koydunuz. Haberiniz olsun: Vazgeçmeyeceğiz”

Anlattık dinlemediniz.

Başkentimize geldik, yürütmediniz.

Adalet Komisyonuna almadınız, görüşmediniz.

Basın yayınladı, ekranlarını kararttınız.

Sosyal medyada göründük, kapatmaya kalktınız.

Miting çağrısı yaptık,yasak koydunuz.

HABERİNİZ OLSUN: VAZGEÇMEYECEĞİZ!#Vazgeçmeyeceğiz — Av. Mehmet Durakoğlu (@DURAKOGLU2016) July 2, 2020

Anlattık dinlemediniz.

Başkentimize geldik, yürütmediniz.

Adalet Kom.nuna almadınız, görüşmediniz.

Basın yayınladı, ekranlarını kararttınız.

Sosyal medyada göründük, kapatmaya kalktınız.

Miting çağrısı yaptık, yasak koydunuz.

HABERİNİZ OLSUN: VAZGEÇMEYECEĞİZ!#Vazgeçmeyeceğiz — Av Bilgin Yeşilboğaz (@bilgin_av) July 2, 2020

Anlattık dinlemediniz.

Başkentimize geldik, yürütmediniz.

Adalet Komisyonuna almadınız, görüşmediniz.

Basın yayınladı, ekranlarını kararttınız.

Sosyal medyada göründük, kapatmaya kalktınız.

Miting çağrısı yaptık, yasak koydunuz.

HABERİNİZ OLSUN VAZGEÇMEYECEĞİZ!#Vazgeçmeyeceğiz — Ekrem Dönmez (@AvEkremDonmez) July 2, 2020

Anlattık dinlemediniz.

Başkentimize geldik, yürütmediniz.

Adalet Komisyonuna almadınız, görüşmediniz.

Basın yayınladı, ekranlarını kararttınız.

Sosyal medyada göründük, kapatmaya kalktınız.

Miting çağrısı yaptık, yasak koydunuz

HABERİNİZ OLSUN: VAZGEÇMEYECEĞİZ!#Vazgeçmeyeceğiz pic.twitter.com/ZAnt5WZZ4M — Bektaş Şarklı (@avbektas) July 2, 2020