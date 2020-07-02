02 Temmuz 2020 Perşembe, 13:00

Baro Başkanları AKP'nin çoklu baro sistemi teklifine karşı direnmeye devam ediyor. 30 Baro Başkanı tarafından önceki gün yapılan ortak açıklamada, 3 Temmuz’da Ankara'da Büyük Savunma Mitingi gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

Yarın gerçekleştirilecek Büyük Savunma Mitingi öncesi Ankara Valiliği'nden yasak kararı geldi.

Koronavirüs salgını nedeniyle alındığı öne sürülen kararda, Ankara'da 15 gün boyunca her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü vb. faaliyetlerin kısıtlandığı belirtildi.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ankara'da vaka sayılarında maalesef artış yaşanmaktadır. Salgının engellenmesi adına, il UHK kararı uyarınca ilimizde maske zorunluluğu ve diğer kısıtlamaların yanısıra her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü vb. faaliyetler 15 gün süreyle kısıtlanmıştır."