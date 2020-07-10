Baro başkanlarının çoklu baroya karşı mücadelesi ve bekleyişi sürüyor
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen çoklu baro yasa tasarısına karşı baro başkanları Ankara'daki Kuğulu Park'ta 'savunma nöbeti' başlattı. Nöbet perşembe gecesi de parkta sürdü.
Baro başkanlarının gece geç saatlerde bir çocuk parkında dinlenirken çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.
İstanbul Barosu başkanı Mehmet Durakoğlu, Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı ve İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel'in 'savunma nöbet'lerini gecede devam ettirdikleri görüldü.
Durakoğlu, Şarklı ve Yücel'in gece geç saatlerde bir parkta kaydıraklarda dinlenirken çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem olurken çok sayıda destek tweeti geldi.
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu
Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı
İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel
DESTEK MESAJLARI GELDİ
...— Efkan Bolaç (@efkanbolac) July 9, 2020
Vatanım boylu boyunca
Kar altındadır
Döğüşenler de var bu havalarda
El, ayak buz kesmiş, yürek cehennem
Ümit, öfkeli ve mahzun
Ümit, sapına kadar namuslu
Dağlara çekilmiş
Kar altındadır#SavunmaSusturulamaz #iyikiavukatlarvar pic.twitter.com/l8utgfvLFd
Bu resimde uyuyan kişiler Gaziantep Baro Başkanı @avbektas İzmir Baro Başkanı @avozkanyucel İstanbul Baro Başkanı @DURAKOGLU2016.. Bu resimde uyuyan kişiler; savunmanın geleceği için her hukuksuzluğa, zorbalığa rağmen mücadele eden, onurlu, vicdanı hür insanlar. #SavunmaAnkaraya pic.twitter.com/Alz54RZpMn— avbegumgurel (@avbegumgurel) July 9, 2020
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