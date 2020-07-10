Baro başkanlarının çoklu baroya karşı mücadelesi ve bekleyişi sürüyor

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen çoklu baro yasa tasarısına karşı baro başkanları Ankara'daki Kuğulu Park'ta 'savunma nöbeti' başlattı. Nöbet perşembe gecesi de parkta sürdü.

cumhuriyet.com.tr
10 Temmuz 2020 Cuma, 02:21
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Baro başkanlarının gece geç saatlerde bir çocuk parkında dinlenirken çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul Barosu başkanı Mehmet Durakoğlu, Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı ve İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel'in 'savunma nöbet'lerini gecede devam ettirdikleri görüldü.

Durakoğlu, Şarklı ve Yücel'in gece geç saatlerde bir parkta kaydıraklarda dinlenirken çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem olurken çok sayıda destek tweeti geldi.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu

Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel

DESTEK MESAJLARI GELDİ


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