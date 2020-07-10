Baro başkanlarının çoklu baroya karşı mücadelesi ve bekleyişi sürüyor

10 Temmuz 2020 Cuma, 02:21

Baro başkanlarının gece geç saatlerde bir çocuk parkında dinlenirken çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul Barosu başkanı Mehmet Durakoğlu, Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı ve İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel'in 'savunma nöbet'lerini gecede devam ettirdikleri görüldü.

Durakoğlu, Şarklı ve Yücel'in gece geç saatlerde bir parkta kaydıraklarda dinlenirken çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem olurken çok sayıda destek tweeti geldi.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu

Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel

DESTEK MESAJLARI GELDİ

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Vatanım boylu boyunca

Kar altındadır



Döğüşenler de var bu havalarda

El, ayak buz kesmiş, yürek cehennem

Ümit, öfkeli ve mahzun

Ümit, sapına kadar namuslu

Dağlara çekilmiş

Kar altındadır#SavunmaSusturulamaz #iyikiavukatlarvar pic.twitter.com/l8utgfvLFd — Efkan Bolaç (@efkanbolac) July 9, 2020