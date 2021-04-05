Baro seçiminde Mansur Yavaş'a oy çıktı

05 Nisan 2021 Pazartesi, 11:36

Çorum Barosu’nun pandemi nedeniyle 6 ay gecikmeli gerçekleştirilen olağan kongresinde tek adayla ile gidilen seçimlerde Kenan Yaşar yeniden başkan seçildi.

Av. Kenan Yaşar’ın başkan adaylığında tek liste ile girilen seçimlerde Çorum Barosu’nun yeni Yönetim, Denetim, Disiplin ve TBB delegeleri belirlendi.

Genel kurulda yapılan seçimlerde; Avukat Burçin Solmaz Polat, Hüseyin Erdost ve Özer Akpınar da Türkiye Barolar Birliği Delegeliği için Birlik Grubu olarak bağımsız liste çıkardı.

Sabah saat 09.00’da başlayan oy kullanma işleminin saat 17.00’de tamamlanmasının ardından geçilen sayımlarda ilginç sonuçlar ortaya çıktı.







SANDIKTAN MANSUR YAVAŞ’A DA OY ÇIKTI

5 ayrı sandıkta gerçekleştirilen oy kullanma işleminin ardından yapılan sayım sonuçlarında; Kenan Yaşar’ın aday listesinde olmayan birçok isme oy çıkması-ı dikkat çekti. Bu isimlerinden başında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda Avukat olan Mansur Yavaş’a 2 oy çıktı.