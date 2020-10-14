Baro seçimleri için emsal karar

14 Ekim 2020 Çarşamba, 18:32

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge ile baroların genel kurulları 1 Aralık’a kadar ertelendi. Valiliklere bağlı olan hıfzıssıhha kurulları genelge doğrultusunda baroların genel kurullarının ertelenmesine karar verdi.

Muğla Barosu ise erteleme işlemiyle ilgili Muğla 3. İdare Mahkemesi’ne Muğla Valiliği’nin kararının iptali için dava açtı. Edinilen bilgiye göre, Mahkeme, baronun genel kurul yapamayacağına ilişkin Muğla İl Hıfzıssıhha Kurulu kararının yürütmesini dün oybirliğiyle aldığı kararla durdururken, kurul kararının “açıkça hukuka aykırı olduğunu” bildirdi. Mahkeme kararında, baroların genel kurullarının meslek kanunu ile düzenlendiği hatırlatılarak, “İdari bir kurul tarafından bu konuda karar alınamaz” denildi.

Mahkeme, “temel haklar kapsamındaki bir hakkın kullanımının engellenmesi nedeniyle uygulanması halinde telafisi güç zararların doğacağı açıktır” diyerek valilik işlemini yürütmesini durdurdu.