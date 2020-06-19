Barolar Ankara'ya yürüyor.. İzmir Barosu: Söyleyeceklerimiz var

19 Haziran 2020 Cuma, 12:48

Seçim sisteminin değiştirilmesine yönelik yasa teklifine tepki gösteren barolar, müzakere sürecinden sonuç alınamadığını belirterek Ankara’ya eş zamanlı yürüyüş başlattı. Yürüyüşün İzmir kolu İzmir Adliyesi C Blok önünden başladı. “Savunma savunmasız değildir” yazılı pankart arkasında toplanan avukatlara, İzmir Tabip Odası, KESK, İzmir Emek ve Demokrasi Güçlerinin temsilcileri de destek verdi.

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, avukatların meslek örgütü olan barolara yönelik bir saldırıyla karşı karşıya kalınan bir sürecin yaşandığını ifade ederek, “Bir ihanet projesiyle, bölme, parçalama, ele geçirme projesiyle karşı karşıyayız” dedi. Yücel, “Suskunluğumuz, sesimiz olmadığı şeklinde algılanmasın. Söyleyeceklerimiz var. Yola çıkmaya, mücadele etmeye hazırız. Bu teslimiyet projesini kabul etmediğimizi, asla kabullenmeyeceğimizi ve meslek örgütlerimizin ele geçirilmesine izin vermeyeceğimizi bir kez daha duyurmaya gidiyoruz” diye konuştu.

21 HAZİRAN'DA ANKARA'DA

AKP'nin baroların seçim sistemini değiştirmek istemesi ve son zamanlarda barolara yönelik artan baskıları protesto etmek için İstanbul'dan Ankara'ya doğru yürüyüşe geçen baro başkanları, her gün sembolik 10 kilometre yürüyecek. 21 Haziran'da ise baro başkanları Ankara'da toplanacak. Baro başkanları, 22 Haziran 2020 Pazartesi günü ise toplu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yürüyerek yapılmak istenen değişiklik çalışmalarını protesto edecekler.