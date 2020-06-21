Barolardan Feyzioğlu'na yanıt

21 Haziran 2020 Pazar, 09:54

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Avukatlık Kanunu’na ve baroların seçim sistemine yönelik müdahale hazırlığına karşı başlatılan “Savunma Yürüyüşü”nü hedef alan açıklamalarda bulundu.

CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu “Burası Hafta Sonu” programına konuk olan Feyzioğlu, “Bir kere 80 baro yürümüyor, 30 civarında baro yürüyor. Bu onların demokratik hakkı. Sorun gerçekten bu yürüyüş avukatların yargının sorunlarını çözmek için midir? Yoksa başka bir şey için midir? Çoklu baro kavramına karşıyız. 80 baromuz da karşı. Bir ilde birden fazla baro kurulmasına izin veren bir düzenlemeyi istemiyoruz. Yargının üçayağından biri olan barolar için yanlış buluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanına da anlattım” ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu’nun bu sözleri sonrasında avukatlar, Twitter üzerinden #MetinFeyzioğluBeniTemsilEtmiyor etiketiyle kampanya başlattı. On binlerce tweet atılan etikete yazan İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu ise Feyzioğlu hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Feyzioğlu artık bir avukatlık sorunudur. Konuştuğumuz yasa teklifinin yazıcısıdır, katibidir, fikir babasıdır.”

ANKARA BARO BAŞKAN YARDIMCISI: GETİRDİĞİMİZ GİBİ GÖTÜRMESİNİ DE BİLİRİZ

Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Aşkın Demir de Feyzioğlu'nun kendilerini hedef alan sözlerine, “Feyzioğlu, toplumun vatanseverlik ve milliyetçilik gibi moral duygularını sömürmenin kolaycılığıyla yetinmeyip yazıda yer alan ifadeleri de çarpıtmıştır. Kollarını kıvırarak yaklaş da göstereyim gününü diyen bir barolar birliği başkanı düşünün. Baroları siyasi arenaya çevirip, mesleki görevi gereği ‘Önce insan hakları ve özgürlükleri’ diye tek bir sözüne rastlamadık” diyerek yanıt verdi.

ANKA'ya değerlendirmelerde bulunan Demir, Feyzioğlu’nun “Benim görevim öncelikle devletin çıkarını savunmaktır” sözünü hatırlatarak, ‘TBB Başkanı gibi değil siyasi parti başkanı gibi konuştuğunu’ söyleyerek şöyle devam etti:

“Barolar şiddetin ve zulmün her türlü biçime karşıdır. Çünkü en önemli hakkımız olan ‘yaşama hakkını’ savunur. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkan Sayın Feyzioğlu sosyal medya hesaplarındaki bir paylaşımda sinirli ve gergin yapısıyla iyi bir şiddetperver olduğunu kanıtlamıştır. Kollarını kıvırarak 'yaklaş da göstereyim gününü diyen bir barolar birliği başkanı' düşünün. Baroları siyasi arenaya çevirip, mesleki görevi gereği ‘Önce insan hakları ve özgürlükleri’ diye tek bir sözüne rastlamadığımız Sayın Feyzioğlu’na Baroların tarihini, ülkemizde ve dünyada nasıl işlediğini birilerinin tekrar anlatması gerekiyor anlaşılan. Daha önce gerçekleşen meşhur olmuş sözle kapatıyorum bu sayfayı, getirdiğimiz gibi götürmesini de biliriz.”