Feyzioğlu'ndan baroların 'Savunma Yürüyüşü' için açıklama

20 Haziran 2020 Cumartesi, 11:57

Baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirme planında geri adım atılmaması üzerine “Savunma Yürüyüşü”yle Ankara’ya gidecek baro başkanları, Türkiye Barolar Birliği’ni olağanüstü toplantıya davet edecek. Barolar, yasa teklifinin TBMM sürecini takip edip bir dizi eylem yapacak.

CNN Türk ekranlarında yayımlanan ve Hakan Çelik'in sunduğu 'Burası Hafta Sonu' programına konuk olan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, baro başkanlarının başlattığı yürüyüşe ilişkin konuştu.

Feyzioğlu, "Sorun gerçekten bu yürüyüş avukatların yargının sorunlarını çözmek için midir. Yoksa başka bir şey için midir?" ifadesini kullandı.

"Bir kere 80 baro yürümüyor" diyen Feyzioğlu, 30 civarında baronun yürüdüğünü belriterek "Çoklu baro kavramına karşıyız. 80 baromuz da karşı. Bir ilde birden fazla baro kurulmasına izin veren bir düzenlemeyi istemiyoruz. Yargının üç ayağından biri olan barolar için yanlış buluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanına da anlattım" dedi.

DERİN DEVLET İDDİALARINA YANIT

Feyzioğlu, Hakan Çelik'in "Derin devletin adamı suçlamalarına ne diyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"İki tane alçak savcımızı şehit ettiler. Bu savcıyı şehit edenleri kimse kahraman ilan edemez. Bir müzik gruba var. Müzik grubuyla bizim işimiz olmaz en fazla dinlemem. Ama bu müzik grubu bir konserine savcımızı şehit eden katillerden birinin ailesini telefonla bağlıyor. 'Hepimiz Şafak Yayla'yız' diye sloganlar... Şafak sizinle gurur duyardı diye konuşmalar. Bu müzik grubuna terör örgütü övdüğü için konser yapılmasına izin verilmiyor. Yargıya gidersiniz dedikleri doğru değilse kaldırtırsınız.

İstanbul Baro başkanı her gün gittiği Adliye'ye adı verilen şehit savcıyı öldürenlerin ardından 'sadece türkülerini söylemek istiyordu' diye ağıt yakması normal mi? İstanbul'un 48 bin avukatından kaçı buna 'normal' der. Savcıyı şehit edenler kahraman ilan edilmez."