Barolardan milletvekillerin tutuklanmasına tepki: ‘Halk iradesine saygı duymaya davet ediyoruz’
Aralarında İzmir, Diyarbakır, Antalya ve Van’ında bulunduğu 21 baro, CHP’li Enis Berberoğlu ve HDP’li Leyla Güven ile Musa Farisoğulları’nın milletvekilliğinin düşürüldükten sonra tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Milletvekilinin vekilliklerinin düşürülmesini kabul etmiyoruz. TBMM’nin varlık sebebi olan halk iradesine saygı duymaya davet ediyoruz” çağrısı yapıldı.
Yapılan ortak açıklamada, demokratik temsil ve halk iradesinin meclise yansıması konusunda bir hukuksuzluğa daha tanıklık ettikleri belirtilerek, “Mevcut iktidar hem yerel düzeyde, hem de ulusal düzeyde yurttaşın iradesine karşı yargı eliyle bir mücadele başlatmıştır. Bunun sonucu olarak Mart 2019 yerel yönetimler seçiminden bu yana HDP’ye mensup 45 belediyeye kayyum atanmıştır. Türkiye’nin özellikle Doğu ve Güneydoğu Bölgesinde yerel düzeyde ortadan kaldırılan halk iradesi, son olarak üç milletvekilinin de milletvekilliklerinin düşürülmesi ile bir üst boyuta tırmandırılmıştır” denildi.
‘KABUL EDİLİR BİR DURUM DEĞİL’
Tarafsızlığını ve bağımsızlığını yitirmiş Türkiye yargısının son dönemlerde vermiş olduğu kararların, uluslararası hukuk kurallarına ve AİHM içtihatlarına aykırılığının bu kadar su yüzüne çıktığı bir zamanda mahkeme kararları gerekçe gösterilerek üç milletvekilinin vekilliklerinin düşürülmesini kabul etmediklerini belirten barolar, “Özellikle politik aktörlere yönelik AİHM tarafından da tespit edilen hukuka aykırılıklar ve ayrımcı uygulamalar karşısında bu hukuksuz süreci ‘mahkeme kararı’ ile açıklamak bizler açısından kabul edilir bir durum değildir” açıklamasında bulunuldu.
TBMM’YE ÇAĞRI
Açıklamanın devamında şu çağrıda bulunuldu: “Halkın oyları ile seçilen milletvekillerinden teşekkül eden TBMM’yi, demokrasiye ve evrensel hukuk ilkelerine dönmeye; bu adaletsiz, ayrımcı ve ötekileştirici uygulamalardan vazgeçmeye; TBMM’nin varlık sebebi olan halk iradesine saygı duymaya davet ediyoruz. ”
Ortak açıklamaya imza veren barolar şu şekilde:
Adana Barosu Başkanı Av. Veli KÜÇÜK
Adıyaman Barosu Başkanı Av. Mustafa KÖROĞLU
Ağrı Barosu Başkanı Av.Salih AYDIN
Antalya Barosu Başkanı Av. Polat BALKAN
Artvin Barosu Başkanı Av. Ali Uğur ÇAĞAL
Batman Barosu Başkanı Av. Abdülhamit ÇAKAN
Bingöl Barosu Başkanı Av. Hanifi BUDANCAMANAK
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan ALTUN
Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan AYDIN
Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş ŞARKLI
Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün CANAN
Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem DÖNMEZ
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan YÜCEL
Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail ELİK
Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ
Muş Barosu Başkanı Av. Feridun TAŞ
Siirt Barosu Başkanı Nizam DİLEK
Şırnak Barosu Başkanı Av. Nuşirevan ELÇİ
Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan ÇETİN
Urfa Barosu Başkanı Av. Abdullah ÖNCEL
Van Barosu Başkanı Av. Zülküf UÇAR
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