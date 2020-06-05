Barolardan milletvekillerin tutuklanmasına tepki: ‘Halk iradesine saygı duymaya davet ediyoruz’

05 Haziran 2020 Cuma, 23:28

Yapılan ortak açıklamada, demokratik temsil ve halk iradesinin meclise yansıması konusunda bir hukuksuzluğa daha tanıklık ettikleri belirtilerek, “Mevcut iktidar hem yerel düzeyde, hem de ulusal düzeyde yurttaşın iradesine karşı yargı eliyle bir mücadele başlatmıştır. Bunun sonucu olarak Mart 2019 yerel yönetimler seçiminden bu yana HDP’ye mensup 45 belediyeye kayyum atanmıştır. Türkiye’nin özellikle Doğu ve Güneydoğu Bölgesinde yerel düzeyde ortadan kaldırılan halk iradesi, son olarak üç milletvekilinin de milletvekilliklerinin düşürülmesi ile bir üst boyuta tırmandırılmıştır” denildi.

‘KABUL EDİLİR BİR DURUM DEĞİL’

Tarafsızlığını ve bağımsızlığını yitirmiş Türkiye yargısının son dönemlerde vermiş olduğu kararların, uluslararası hukuk kurallarına ve AİHM içtihatlarına aykırılığının bu kadar su yüzüne çıktığı bir zamanda mahkeme kararları gerekçe gösterilerek üç milletvekilinin vekilliklerinin düşürülmesini kabul etmediklerini belirten barolar, “Özellikle politik aktörlere yönelik AİHM tarafından da tespit edilen hukuka aykırılıklar ve ayrımcı uygulamalar karşısında bu hukuksuz süreci ‘mahkeme kararı’ ile açıklamak bizler açısından kabul edilir bir durum değildir” açıklamasında bulunuldu.

TBMM’YE ÇAĞRI

Açıklamanın devamında şu çağrıda bulunuldu: “Halkın oyları ile seçilen milletvekillerinden teşekkül eden TBMM’yi, demokrasiye ve evrensel hukuk ilkelerine dönmeye; bu adaletsiz, ayrımcı ve ötekileştirici uygulamalardan vazgeçmeye; TBMM’nin varlık sebebi olan halk iradesine saygı duymaya davet ediyoruz. ”

Ortak açıklamaya imza veren barolar şu şekilde:

Adana Barosu Başkanı Av. Veli KÜÇÜK

Adıyaman Barosu Başkanı Av. Mustafa KÖROĞLU

Ağrı Barosu Başkanı Av.Salih AYDIN

Antalya Barosu Başkanı Av. Polat BALKAN

Artvin Barosu Başkanı Av. Ali Uğur ÇAĞAL

Batman Barosu Başkanı Av. Abdülhamit ÇAKAN

Bingöl Barosu Başkanı Av. Hanifi BUDANCAMANAK

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan ALTUN

Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan AYDIN

Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş ŞARKLI

Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün CANAN

Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem DÖNMEZ

İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan YÜCEL

Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail ELİK

Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ

Muş Barosu Başkanı Av. Feridun TAŞ

Siirt Barosu Başkanı Nizam DİLEK

Şırnak Barosu Başkanı Av. Nuşirevan ELÇİ

Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan ÇETİN

Urfa Barosu Başkanı Av. Abdullah ÖNCEL

Van Barosu Başkanı Av. Zülküf UÇAR