Bartın’da Rus bandıralı bir kuru yük gemisi battı

Bartın Valisi, "Şu anda gemide 15 kişinin olduğu ve filikalarda mahsur kaldığı bilgisi var" dedi.

(DHA)
17 Ocak 2021 Pazar, 13:00
Bartın’da Rus bandıralı bir kuru yük gemisi battı
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Bartın İnkum beldesi açıklarında bir geminin battığı ihbarı üzerine çevresinde bulunan gemilere yardımcı olunması için talimat verildi.

Karadeniz'de kötü hava şartları ve denizin dalgalı olması geminin bulunduğu bölgeye ulaşımı güçleştirdi.

Bartın Valisi Sinan Güner, “İnkumu açıklarında Rus bandıralı bir kuru yük gemisi battı. Üç filikada mahsur kalan tahminen 15 mürettebatın kurtarma faaliyetine başlayacağız. Şu anda bir ölü veya filikaların battığına dair bir haber yok. Hava şartları kötü, kurtarma ekipleri de çıkmakta zorlanıyor" dedi.

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