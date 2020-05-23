Bartın’da Halkevi ve Eğitim Sen şube başkanları Kaypakkaya paylaşımları nedeniyle ifade verdi

23 Mayıs 2020 Cumartesi, 01:13

Sendika.Org'un haberine göre Bartın’da Halkevi Şube Başkanı Yonca Alemdar ile Eğitim Sen Şube Başkanı Sedat Bora, İbrahim Kaypakkaya için yapılan sosyal medya paylaşımları nedeniyle ifade verdi. Alemdar ve Bora, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Yonca Alemdar, devrimci önder İbrahim Kaypakkaya’nın ölümünün 46. yıldönümü olan 18 Mayıs’ta Bartın Halkevi’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım nedeniyle dün (21 Mayıs) ifade verdi.

Alemdar, Emniyet’te kendisine “Paylaşımları kimler yapıyor?”, “Bunlar size talimatla mı geliyor?” şeklinde soruların sorulduğunu belirterek, “Söz konusu paylaşımda suç teşkil eden bir ifade olmadığını söyledim” dedi.

Son dönemde Bartın Halkevi’ne yönelik sistematik bir baskının olduğunu vurgulayan Alemdar, Temmuz 2019’da “izinsiz eğitim-öğretim faaliyeti yürütme” gerekçesiyle şubeye yönelik mühürleme girişimi olduğunu, geçtiğimiz ay da pazarda ücretsiz maske dağıttığı için gözaltına alındığını hatırlattı.

Alemdar, “Yaptıklarımız ortadayken bunlardan suç unsuru çıkarmaya çalışıyorlar” dedi.

BORA: “SUÇ İŞLEDİĞİME İNANMIYORUM”

Eğitim Sen Bartın Şube Başkanı Sedat Bora ise kişisel Facebook hesabından yaptığı İbrahim Kaypakkaya paylaşımı nedeniyle bugün (22 Mayıs) Bartın Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi.

Bora, İbrahim Kaypakkaya’yı her 18 Mayıs’ta andığını ve anmaya da devam edeceğini belirterek “Emniyetteki ifademde de paylaşımın bana ait olduğunu ve bir öğretmen olarak işkencede öldürülen herkese hassasiyetle yaklaştığımı söyledim. Suç işlediğime inanmıyorum” dedi.