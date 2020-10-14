“Baş ağrıları beyin tümörünün habercisi olabilir”
İyi huylu beyin tümörleri ve tedavi seçenekleriyle ilgili bilgiler veren Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Baykara, “Yavaş büyüyen bazı tümörler ilk başta herhangi bir belirtiye neden olmayabilir. Sonunda, tümör beyne baskı uygulayabilir. İlk belirtiler baş ağrısı veya nöbet olabilir” dedi.
Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Baykara, iyi huylu beyin tümörleri ve tedavi seçenekleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. İyi huylu beyin tümörünün yavaş büyüyen bir hücre kütlesi olduğunu belirten Baykara, “Genellikle tek bir yerde kalır ve yayılmaz. Genel olarak beyin tümörleri, ne kadar hızlı büyüdükleri ve ne kadar yayılabilecekleri gibi davranışlarına göre 1'den 4'e kadar derecelendirilir. Derece 1.tümörler en iyi huylu tümörlerdir. 4. derece tümörlerde en kötü huylu tümörler olarak sınıflandırılırlar. Düşük dereceli yani iyi huylu beyin tümörleri 1. veya 2. derece olarak sınıflandırılan tümörlerdir. Yavaş büyüme eğilimindedir ve yayılma olasılığı düşüktür, bu nedenle iyi huylu olarak sınıflandırılırlar” diye konuştu.
“İLK BELİRTİLER BAŞ AĞRISI, NÖBET OLABİLİR”
Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Baykara, beyin tömürü belirtileriyle ilgili şunları söyledi; “Düşük dereceli veya iyi huylu bir beyin tümörünün belirtileri, ne kadar büyük olduğuna ve beyinde nerede olduğuna bağlıdır. Yavaş büyüyen bazı tümörler ilk başta herhangi bir belirtiye neden olmayabilir. Sonunda, tümör beyne baskı uygulayabilir. İlk belirtiler baş ağrısı veya nöbet olabilir. Tümör ayrıca beynin bir bölgesinin düzgün çalışmasını engelleyebilir. Örneğin, oksipital lobdaki (beynin arkasındaki) bir tümör bir tarafta görme kaybına neden olabilir. Tümör kafatasının içindeki basıncın artmasına neden olursa, aşağıdaki belirtilere yol açabilir. Epilepsi veya nöbetler, vücudun bir bölgesinde büyük nöbetler veya seğirme olabilir.
Şiddetli, kalıcı baş ağrısı
Sinirlilik, uyuşukluk, ilgisizlik veya unutkanlık
Bazen ani olan ve görünürde bir neden olmaksızın kusma
Baş dönmesi
Kısmi görme veya işitme kaybı
Halüsinasyonlar
Anormal ve karakteristik olmayan davranışlar dahil olmak üzere kişilik değişiklikleri”
Op. Dr. Eyüp Baykara şöyle devam etti;
"Beynin farklı alanları farklı işlevleri kontrol eder, bu nedenle herhangi bir beyin işlevi kaybı, tümörün bulunduğu yere bağlı olacaktır. Örneğin, aşağıdakileri etkileyen bir tümör:
Ön lob - kişilikte değişikliklere, vücudun bir tarafında zayıflığa ve koku kaybına neden olabilir
Parietal lob - konuşma, kelimeleri anlama, yazma, okuma, belirli hareketleri koordine etmede zorluklara neden olabilir ve ayrıca vücudun bir tarafında uyuşma olabilir
Oksipital lob - bir tarafta görme kaybına neden olabilir
Temporal lob - uyuşmalara veya bayılmalara, garip kokulara ve konuşma ve hafıza sorunlarına neden olabilir
Beyincik - koordinasyon kaybına, yürüme ve konuşma zorluğuna, gözlerde titremeye, kusmaya ve boyun tutmasına neden olabilir
Beyin sapı - dengesizliğe ve yürüme zorluğuna, yüz zayıflığına, çift görme ve konuşma ve yutma güçlüğüne neden olabilir”
“İYİ HUYLU TÜMÖRLERDE ANA TEDAVİ YÖNTEMİ AMELİYAT”
İyi huylu tümörlerin çoğunda ana tedavi yönteminin ameliyat olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Eyüp Baykara, “Cerrahinin amacı, çevre dokuya zarar vermeden mümkün olduğunca fazla tümörün çıkarılmasıdır. Ameliyatta tamamen çıkarıldıkları takdirde, tümörün tekrarlama ihtimali sıfıra yakındır. Bununla birlikte, bazı yavaş büyüyen tümörler (esas olarak gliomlar) tedaviden sonra tekrar büyüyebilir ve kötü huylu tümöre dönüşme potansiyeline sahip olabilir. Bazı tümörler beynin derinliklerinde bulunur ve çevre dokuya zarar vermeden çıkarılması zordur. Bu gibi durumlarda, tümörü tedavi etmek için radyo cerrahi kullanılabilir.” şeklinde konuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Son anket açıklandı: Partilerin oy oranları değişti!
- CTP, ikinci turda Mustafa Akıncı'yı destekleyecek
- Türkiye gündemine damga vurdu!
- Davutoğlu’ndan ‘erken seçim’ açıklaması
- Fatih Portakal'dan erken seçim tahmini
- Kalın'dan COVİD-19 testi itirafı
- IMF, Türkiye ekonomisi tahminini açıkladı
- Üniversiteye bağışlanan binaları bakın ne yapmış
- AKP'den 'milli iradeye gözdağı' yanıtı
- İçişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım
Video Haberler
- İYİ Parti, İBB Meclisi’ni terk etti
- Habertürk ekranlarında 'Işıklar yanıyor' kavgası
- Isparta’da erkek arkadaşı Hasan B. tarafından bıçaklanar
- Korku dolu anlar! Yürüyüş yaparken peşine puma takıldı
- Apartmana giren tilki katları tek tek gezdi
- HDP'li Kerestecioğlu'ndan 'Işıklar yanıyor' yorumu
- Ayhan Bilgen'den dikkat çeken paylaşım
- 2 bin 200 yıllık tarih gün yüzüne çıkacak
- Döviz bürosu sahibi bulduğu dolarların sahibini arıyor
- Burçin Terzioğlu’nun ‘Susmuyoruz’ mesajı gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- Son anket açıklandı: Partilerin oy oranları değişti!
- CTP, ikinci turda Mustafa Akıncı'yı destekleyecek
- Türkiye gündemine damga vurdu!
- Davutoğlu’ndan ‘erken seçim’ açıklaması
- Fatih Portakal'dan erken seçim tahmini
- Kalın'dan COVİD-19 testi itirafı
- IMF, Türkiye ekonomisi tahminini açıkladı
- Üniversiteye bağışlanan binaları bakın ne yapmış
- AKP'den 'milli iradeye gözdağı' yanıtı
- İçişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım