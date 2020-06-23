Sinsice ilerleyen ve baş ağrısı yapan göz tansiyonu, migren ile karıştırılabiliyor

23 Haziran 2020 Salı, 02:00

Migren sanılan baş ağrısı aslında sinsice ilerleyen ve körlüğe yol açabilen göz tansiyon (glokom) hastalığı çıkabiliyor. Bu nedenle de çoğu kişi migren atağı sanarak göz tansiyonu hastası olduğunu fark edemiyor. Glokom dünyada körlük nedenleri arasında 2. sırada yer alıyor. Türk Oftalmoloji Derneği Glokom Birimi Sözcüsü Prof. Dr. Tekin Yaşar, hastalığın başlangıçta şikâyet yaratmadığını belirterek “Bu yüzden hasta tarafından algılanması güçtür. Hastalık göz sinirinde ilerleyici hasara neden olarak, görme fonksiyonlarımızda azalmaya yol açabilir” uyarısını yaptı.

BİLİNÇSİZ KULLANILAN HAPLAR

Prof. Tekin ile glokom hakkında merak edilenleri konuştuk.

- Göz tansiyonu nedir?

Halk arasında göz tansiyonu ya da “karasu” olarak bilinen hastalık görme siniri üzerinde tahribat yaparak ilk dönemlerde hastanın çevresini görmeyi engelleyen, son dönemlerinde ise körlüğe yol açabilen bir görme siniri hastalığıdır. Büyük kısmı erişkinlerde ve sinsi seyirli olmasına rağmen, yeni doğan bebeklerde ve erişkinlerde şiddetli ağrı ile ortaya çıkan nadir görülen tipleri de vardır.

Dünyada 70 milyon insanı etkileyen glokomun 40 yaşının üzerinde görülme olasılığı yüzde 2’dir. Dünya körlük nedenleri arasında ikinci sırayı alan glokom nedeniyle, 6.5 milyon insan görmesini kaybetmiştir, bu sayı toplam körlüklerin yüzde 13.5’ini oluşturur.

- Göz tansiyonuna yol açan faktörler neler?

En önemli nedeni, göz küresi içinde artan basıncın görme siniri üzerine olan baskısıdır. Bu basıncın hipertansiyon yani koldan ölçülen kan basıncı ile ilgisi yoktur. Yaşın artışı, aile bireyleri arasında glokom hastası olması, yüksek miyopi, diyabet ve özellikle kontrolsüz kullanılan kortizon hap ve damlaları glokom riskini arttırabilir.

- Tanıda hangi yöntemler kullanılmaktadır? Tedavi nedir?

Detaylı bir göz muayenesinin yanı sıra başta görme alanı testi gibi yöntemlerle görme fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve gelişmiş lazer teknolojileri ile göz siniri topografisinin yapılması da gerekli testlerdendir. Göz tansiyonunun düşürülmesine yönelik tedavi günümüzde de temel prensiptir. Göz içi basıncının düşürülmesi amaçlı tıbbi tedavide ya göz içi sıvısının yapımını azaltan ya da sıvının dışa akışını artıran tedavi seçenekleri uygulanır. Bu tedavileri tıkalı bir suyolunun açılması ya da musluğun kısılması şeklinde düşünebiliriz. Glokomun cerrahi tedavisi göz içi basıncının gün içindeki aşırı oynamalardan uzak tutacak şekilde göz içi sıvısının dışa çıkışına imkân veren yeni bir kanal açılmasına yöneliktir.

ŞİDDETLİ BAŞAĞRISI

- Migrenle karıştırılmasının nedeni nedir?

Glokomun çok sık görülmeyen açı kapanması tipinde hastanın gözünde başa yayılabilen şiddetli bir ağrı olur ve migrenle karışabilir, ancak eşlik eden ciddi ve ani görme azalması ile migrenden ayırt edilebilir. Bazı migren tiplerinde de migren ağrısı öncesi, gözde renkli halkalar görme ve göz çevresinde ağrı görülebilmektedir. Bu yüzden bu iki hastalık nadiren karıştırılabilir.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ

- Glokom, hastalığın başlangıcında şikâyet yaratmıyor. Bu yüzden hasta tarafından algılanması güçtür.

- Hastalık göz sinirinde ilerleyici hasara neden olarak, görme fonksiyonlarımızda azalmaya yol açabilir.

- Glokomun ilerlemesiyle kontrast görmede azalma (birbirine zıt tonları görmede zorlanma, silik görme), renkli görmede yetersizlik, karıştırma, görme alanında daralma gibi algılamada zorluk çekebileceğimiz başlangıç görme bozukluklarının yol açabileceği kazalar genellikle sakarlık sanılır.

- Hastalık ilerledikçe görme alanındaki kayıp oranı artar ve hasta önce çevresel sonra merkezi görmesini kaybederek geri dönüşümsüz körlüğe doğru gidişat gösterir.